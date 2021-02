Kaleta o wyroku w sprawie aborcji: lekarze muszą zważyć dobra, które chroni konstytucja

Lekarze będą podejmować decyzje w zakresie interpretacji tego, czy poszczególna ciąża i stwierdzone problemy ze stanem dziecka poczętego zagrażają życiu lub zdrowiu kobiety - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Odniósł się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającego prawo dotyczące aborcji. Posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreślała, że "ta decyzja jest też atakiem i krzywdą dla lekarzy, którzy stanęli przed dramatycznym wyborem".

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta powiedział, że uważa za słuszne podpisanie się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ "dzięki wyrokowi zwiększyła się ochrona życia w Polsce".

Jak mówił, "sam fakt konieczności opiniowania lekarskiego w przebiegu takiej ciąży jest wielkim dramatem, tragedią dla kobiety, dla jej partnera, męża, ale to jest decyzja podejmowana przez lekarzy, którzy muszą zważyć dobra, które chroni konstytucja, czyli dobro życia poczętego jak i kobiety, która jest matką tego dziecka".

- Ja jako prawnik, jako wiceminister sprawiedliwości nie znajdę odpowiedzi z tego powodu, że nie jestem ekspertem, nie jestem lekarzem. To lekarze wiedzą najlepiej i prawo zostawia tę decyzję lekarzom – dodał.

- Spotkała je najpierw tragedia od losu, okazało się, że ciąża jest z wadą śmiertelną, że nie będą mogły urodzić dziecka zdolnego do samodzielnego przeżycia, że jeśli je urodzą będą zmuszone do patrzenia jak umiera w męczarniach. Te kobiety, decyzją Trybunału Konstytucyjnego zostały pozbawione prawa do zrealizowania zabiegu przerwania ciąży już zaplanowanego, czasami czekały w szpitalu na taki zabieg – dodała.