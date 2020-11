"Nie złożymy parasolek" w Szczecinie, rowerowy protest w Krakowie

Sobota była kolejnym dniem protestów przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Manifestacje przebiegały pokojowo. W Szczecinie manifestację zorganizowano pod hasłem "Nie złożymy parasolek", w Poznaniu - "Polka niepodległa". W Krakowie odbył się rowerowy protest. - Cały czas trzeba informować ludzi, dlaczego walczymy, co się wydarzyło 22 października, dlaczego to jest takie ważne dla wszystkich kobiet w Polsce - mówiła jedna z protestujących.

Od ponad trzech tygodni trwają w Polsce protesty po tym, jak 22 października Trybunał Konstytucyjny, na czele którego stoi Julia Przyłębska, orzekł, że prawo do aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

Rowerowy protest w Krakowie

- Cały czas trzeba informować ludzi, dlaczego walczymy, co się wydarzyło 22 października, dlaczego to jest takie ważne dla wszystkich kobiet w Polsce, bo z tego co wiemy część osób niestety nie wie, jak naprawdę teraz wygląda życie kobiet, zwłaszcza kobiet, które są w ciąży, które planują mieć dzieci. Bardzo byśmy chcieli, żeby ludzie zostali poinformowani - mówiła jedna z protestujących.