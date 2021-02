"Być może istniały obawy o zajęcie takiego miejsca. Widzieliśmy obrazki z Kapitolu"

W niektórych sytuacjach trzeba podejmować decyzje takie, które powodują, że bezpieczeństwo i osoby zatrzymanej i funkcjonariuszy policji jest większe - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 rzecznik rządu Piotr Mueller, odnosząc się do działań policji w czasie protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Jak przekonywał, być może "były obawy" co do zajęcia miejsca, w którym protestujący został zatrzymany. - Widzieliśmy obrazki z Kapitolu - dodał.

Do obecnej sytuacji społeczno-politycznej związanej z opublikowaniem wyroku odniósł się we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 rzecznik rządu Piotr Mueller. Był pytany o interwencje policji. Niektórzy protestujący twierdzą, że zostali brutalnie potraktowane przez funkcjonariuszy. Chodzi między inymi o wywiezienie Klementyny Suchanow, jednej z liderek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, do Mińska Mazowieckiego, do tamtejszej komendy policji.