Sędzia Wróbel: nie da się rąbać siekierą w sprawach, które wymagają skalpela

Nie da się prostych takich rozwiązań etycznych przenosić na prawo. Nawet gdyby się chciało chronić to życie, to trzeba to robić w sposób bardzo umiejętny - powiedział w "Jeden na jeden" sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego Włodzimierz Wróbel. Odniósł się do opublikowanego w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającego prawo dotyczące aborcji. Dodał, że "to, co go najbardziej bulwersuje w tym rozstrzygnięciu, to jest taka nieumiejętność zrozumienia, czym są instrumenty prawne w ochronie określonych wartości".

W środę w Dzienniku Ustaw został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez Julię Przyłębską w sprawie aborcji. 22 października ubiegłego roku TK orzekł, że przepis tak zwanej ustawy antyaborcyjnej z 1993 roku (określanej jako kompromis aborcyjny) zezwalający na usunięcie ciąży w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z ustawą zasadniczą.

Opozycja i wielu konstytucjonalistów twierdzi, że skład TK został obsadzony nieprawidłowo, zasiadali w nim między innymi tak zwani sędziowie dublerzy.

"Nawet gdyby się chciało chronić to życie, to trzeba to robić w sposób bardzo umiejętny"

Sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego Włodzimierz Wróbel w piątek w "Jeden na jeden" pytany, czy gdyby był w składzie TK orzekającym w tej sprawie, złożyłby zdanie odrębne do tego wyroku, odpowiedział, że zdecydowanie tak.

- Nie da się rąbać siekierą w sprawach, które wymagają, jeżeli w ogóle, takiego chirurgicznego skalpela – ocenił.

- Z jednej strony przecież nikt z nas nie kwestionuje, że życie, jeszcze przed poczęciem, to jest ogromna wartość (…), natomiast z drugiej strony mamy dramaty, konflikty, problemy, czasami decyzje bardzo trudne do podjęcia, właśnie związane z tym, że to rozwijające się dziecko jest obciążone określonymi wadami. Nie da się prostych takich rozwiązań etycznych przenosić na prawo. Nawet gdyby się chciało chronić to życie, to trzeba to robić w sposób bardzo umiejętny – powiedział sędzia Wróbel.

"Tak naprawdę osłabiono ochronę życia w fazie prenatalnej"

Przyznał, że "to, co go najbardziej bulwersuje w tym rozstrzygnięciu, to jest taka nieumiejętność zrozumienia, czym są instrumenty prawne w ochronie określonych wartości". - Przez to orzeczenie doprowadzono do rzeczy kompletnie odmiennej niż pewnie było intencją niektórych przynajmniej z tych, którzy orzekali. Mianowicie tak naprawdę osłabiono ochronę życia w fazie prenatalnej – ocenił sędzia Izby Karnej SN.

Podkreślił, że "prawo chroni wartości na różne sposoby". - Nie zawsze zakaz jest jedynym sposobem ochrony. Nie zawsze walenie prawem karnym czy karami jest jedynym sposobem ochrony. Czasami to jest przeciwskuteczne – dodał.

- Jeżeli ludzie nie akceptują takiego działania, będą skłonni tym bardziej deprecjonować pewną wartość, będą uważać, że ta wartość nie powinna podlegać ochronnie – mówił.

- Chroni się prawem cywilnym, chroni się prawem socjalnym, chroni się bardzo miękkimi czasami instrumentami związanymi z doradztwem, pomocą. Tego jest mnóstwo. Natomiast tak jak mówię, takie rąbanie siekierą prawną doprowadza do rzeczy zupełnie przeciwnych niż to, co chciałoby się uzyskać – ocenił sędzia Wróbel.

Autor:js/kab

Źródło: TVN24