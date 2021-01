Wróblewski: powinniśmy docenić fakt, że konstytucja, która gwarantuje prawo do życia, chroni każdego z nas

W środę późnym wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano wyrok kierowanego przez Julię Przyłębską Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku dotyczący aborcji. TK orzekł, że prawo do aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

"Trybunał Konstytucyjny przypomniał, że życie każdego z nas jest chronione"

Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS, jeden z wnioskodawców do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów aborcyjnych przyznał, że odczuwa "satysfakcję" z tego, że Trybunał Konstytucyjny "przypomniał, że życie każdego z nas jest chronione niezależnie od naszej rasy, światopoglądu, orientacji czy stanu zdrowia".

- Wszyscy powinniśmy docenić fakt, że konstytucja, która gwarantuje prawo do życia, chroni każdego z nas - powiedział. - Jest to sprawa o takim podstawowym znaczeniu, dlatego że życie ludzkie ma charakter podstawowy. Wszystkie inne prawa są pochodne - własność, wolność słowa, zdrowie. Każda z nich jest ważna, ale każda z nich traci sens w momencie, w którym przestajemy żyć - dodał.

Poseł został zapytany, dlaczego projekt zmian dotyczących aborcji nie został wprowadzony przez Sejm. - Posłowie i senatorowie niezależnie od tego, że mogą wnosić projekty ustawodawcze, mogą także zwracać się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności przepisów, więc sam ustrojodawca, twórcy konstytucji, chcieli, aby posłowie i senatorowie mieli obie te możliwości - wyjaśniał Wróblewski.

Dodał, że próby przeprowadzenia tego przez parlament "były podejmowane przez wiele lat". - Chociaż można było powiedzieć, że już w latach przed 2015 rokiem większość parlamentarzystów rozumiała, że przynajmniej w przypadku eugeniki należałoby tę ochronę życia wzmocnić, to ostatecznie się nie udawało. W poprzedniej kadencji liczyliśmy, że około 300 posłów uważało, że zmiana w tym zakresie, być może nie tak daleko idąca, ale jest potrzebna, ale mimo tego to się nie udawało. Nie można przechodzić do porządku dziennego nad tym, że prawo, które jest zagwarantowane w konstytucji, nie jest realizowane - mówił.