"Współczuję teraz lekarzom, którzy wykonują badania prenatalne. Co oni mają powiedzieć kobiecie?"

Uważam, że każda pacjentka powinna mieć informację o możliwości wykonania badań prenatalnych - mówił we "Wstajesz i weekend" w TVN24 ginekolog Ryszard Rutkowski. Przyznał, że po opublikowaniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającego prawo dotyczące aborcji "współczuje lekarzom, którzy wykonują badania prenatalne".

W środę orzeczenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że kobiety, mimo ciężkich wad płodu, będą musiały rodzić.

Ginekolog: co lekarze mają powiedzieć kobietom?

Ginekolog Ryszard Rutkowski powiedział w TVN24, że "współczuje teraz lekarzom, którzy wykonują badania prenatalne". - Co oni mają powiedzieć? Według mnie to chyba najlepiej dzisiaj w ogóle nie informować kobiety - dodał.

Podkreślił, że "dzisiaj mamy szansę wykryć wady dużo wcześniej". - Proszę pamiętać, że niektóre wady są letalne. Takie dziecko nie ma szansy przeżycia w momencie urodzenia - dodał ginekolog. Jak mówił, większość z tych wad powoduje obumarcie płodu w jamie macicy wcześniej, ale nie zawsze się tak dzieje. - Natura się broni przed urodzeniem chorych dzieci, ale nie zawsze się tej naturze to udaje - dodał Rutkowski.

Pytany, co lekarze mogą powiedzieć tym pacjentkom, które jeszcze kilka dni temu kwalifikowały się do zabiegu aborcji, a w tej chwili zostają same, powiedział, że "są dwie możliwości – albo powiedzieć, żeby sobie wyjechały gdzieś albo niech niesie ten krzyż".