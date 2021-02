"W mniejszym czy większym gronie myślę, że i tak warto protestować"

Poniedziałkowe protesty przeciw zaostrzaniu prawa aborcyjnego

- Cały czas pamiętajmy, że jesteśmy tutaj dlatego, ze w naszym kraju wprowadzono nieludzkie prawo: prawo, którym zabrania się aborcji - mówiła do zgromadzonych, jedna z przemawiających na rynku.

W Krakowie protest rozpoczął się przed Muzeum Narodowym o godzinie 19. Następnie uczestnicy demonstracji uformowali się w spójną kolumnę i trzymając na czele marszu duży baner z napisem "Strajk Kobiet", przeszli ulicami miasta przed kurię. Manifestacja skończyła się krótko po godzinie 20. Nie doszło do żadnych incydentów. Według służb ok. 600 osób uczestniczyło w proteście.

"W mniejszym czy większym gronie myślę, że i tak warto"

Jedna z uczestniczek poniedziałkowych protestów oceniła, że dopóki ludzie przychodzą na manifestacje, to mają one sens. - W mniejszym czy większym gronie myślę, że i tak warto - powiedziała. Według demonstrantki, "na pewno się to odbije na przyszłych decyzjach rządu".