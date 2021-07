Wójcik o decyzji TSUE: jest wręcz jak prawny atak na Polskę

To jest coś nieprawdopodobnego - powiedział w "Kropce nad i" minister Michał Wójcik, komentując środową decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zawieszeniu nieuznawanej przez Sąd Najwyższy Izby Dyscyplinarnej. Tego samego dnia polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodne z ustawą zasadniczą jest wykonywanie środków tymczasowych europejskiego trybunału dotyczących sądownictwa. To do tej decyzji, zdaniem Wójcika, powinna zastosować się izba.