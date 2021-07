"To nie Polska, tylko Kaczyński ze swoją partią wychodzą z Unii"

TSUE zobowiązuje Polskę w sprawie działań nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej, TK kwestionuje unijne prawo

"PiS doprowadził Trybunał Konstytucyjny do upadku pod każdym względem"

"Kaczyński wie, że tak nie może zagrać"

"Będzie się musiał zrealizować jeden z trzech scenariuszy"

Środowe rozstrzygnięcia skomentował na Twitterze lider Polskiego Stronnictwa Ludowego. "Nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy zapisami Konstytucji, a prawem międzynarodowym. Decyzja Trybunału Konstytucyjnego ma na celu tylko i wyłącznie obronę procesu upartyjnienia wymiaru sprawiedliwości przez partię rządzącą, który trwa od sześciu lat" - ocenił Władysław Kosiniak-Kamysz. Poseł Krzysztof Paszyk z PSL - wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka - mówił w środę o tym, jakie konsekwencje może mieć najnowsze orzeczenie TK. - Zgadzam się z tymi, którzy mówią, że dzisiaj będzie się musiał zrealizować jeden z trzech scenariuszy, to znaczy albo zmiana Konstytucji Rzeczypospolitej, albo zmiana traktatów europejskich, albo wyjście z Unii Europejskiej. Takie są konsekwencje tego, co zrobił Trybunał - stwierdził poseł PSL. Przyznał, iż obawia się konsekwencji zarówno środowego orzeczenia TK, jak rozstrzygnięcia, które Trybunał ma wydać w związku z wnioskiem premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym zapisanej w Traktacie o Unii Europejskiej. Jego zdaniem działania TK mogą zagrażać wypłacie środków europejskich, co - jak przypomniał - umożliwia mechanizm praworządności UE. - Środki te mogą zostać wstrzymane. To jest niezwykle niebezpieczna gra, która się toczy dzisiaj między organami władzy i Trybunałem Konstytucyjnym - uważa Paszyk. Wiceszef sejmowej komisji Sprawiedliwości ocenił przy tym, iż TSUE ma prawo badać polskie przepisy odnoszące się do wymiaru sprawiedliwości. - Trybunał Sprawiedliwości działa w oparciu o traktaty europejskie. Przedstawiciele partii rządzącej próbują stosować jakieś porównania między sprawami, które dotyczą orzeczeń TSUE wobec Polski i innych państw, tylko, że jeśli chodzi o te inne państwa, to są jakieś drobne sprawy dotyczące życia społecznego czy gospodarczego, a my mamy niezwykle ważny obszar, jakim jest wymiar sprawiedliwości, prawodawstwo, poważne ustrojowe sprawy, które naruszają w sposób ewidentny naruszają to, do czego Polska zobowiązała się wstępując do Unii Europejskiej - przekonywał Paszyk. Wskazał przy tym na art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, w którym zapisano m.in., że "Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości". - W tym artykule jest wszystko, czego powinniśmy przestrzegać jako państwo, władze publiczne, obywatele. Jeśli podejmujemy działania, które godzą w to, co się właśnie nazywa rządami prawa, swobód i wolności obywatelskich, to niestety skutkuje reakcjami instytucji europejskich. Nie da się tego absolutnie zakrzyczeć jakimiś dziwacznymi opowieściami jak to gdzie indziej się w świecie dzieje - powiedział polityk Stronnictwa.