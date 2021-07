Bodnar: prezes Julia Przyłębska prawdopodobnie nie byłaby w stanie osiągnąć takiego wyroku przy pełnym składzie

W środę nie było pełnego składu Trybunału, a powinien być - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, który w czwartek kończy pełnienie tej funkcji. Dodał, że w składzie był Stanisław Piotrowicz, który był architektem zmian w polskim sądownictwie. Bodnar komentował wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że niezgodne z ustawą zasadniczą jest wykonywanie środków tymczasowych europejskiego trybunału dotyczących sądownictwa.

Trybunał Konstytucyjny, rozpatrując w środę pytanie Izby Dyscyplinarnej SN, orzekł, że przepis traktatu unijnego, na podstawie którego Trybunał Sprawiedliwości UE zobowiązuje państwa członkowie do stosowania środków tymczasowych ws. sądownictwa, jest niezgodny z konstytucją.

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zwrócił uwagę w "Rozmowie Piaseckiego", w jaki sposób został wydany środowy wyrok.

- Nie było pełnego składu Trybunału, a powinien być. We wszystkich sprawach dotyczących członkostwa Polski w Unii Europejskiej Trybunał zawsze orzekał w pełnym składzie, bo jest to sprawa o szczególnej wadze, zawiłości oraz szczególnych konsekwencjach dla systemu prawnego - zauważył.

Dodał, że mieliśmy również "osobę nieuprawnioną do orzekania w składzie". - Po trzecie, w składzie Trybunału był Stanisław Piotrowicz, który był po pierwsze architektem zmian w polskim sądownictwie, później był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa i osobą, która miała wpływa na wybór sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - dodał.

Pytany, czy to, że skład był pięcioosobowy, a nie pełny miało kluczowe znaczenie, odparł: - Absolutnie, że miało kluczowe znaczenie, ponieważ pani prezes Julia Przyłębska prawdopodobnie nie byłaby w stanie osiągnąć takiego wyroku przy składzie pełnym Trybunału.

Bodnar dodał, że nawet w tym składzie pięcioosobowym pojawił się ktoś, kto nie głosował zgodnie z większością. - Może nawet dwie osoby - mówił.

Zauważył, że Piotrowicz nie wskazał, kto głosował przeciw.

"Był jeden taki moment, który był ważny"

Bodnar pytany, czy czuje się szczególnie obcesowo traktowany w Trybunale w ostatnich dniach, powiedział: - Po 12-13 kwietnia, kiedy trwała rozprawa dotycząca wykonywania przeze mnie uprawnień jako rzecznika, gdzie czułem się bardziej jak oskarżony, a nie jak uczestnik postępowania, to jakoś niespecjalnie mnie dziwiło to, co się wczoraj działo.

- Natomiast był jeden taki moment, który był ważny. Pewne elementy profesjonalnej wymiany zdań między moim zastępcą Maciejem Taborowskim a panem sędzią (Bartłomiejem) Sochańskim. To była normalna rozmowa, jaka powinna być w Trybunale - dodał.

Bodnar: rok temu w Senacie użyłem słów "system konkurencyjnego autorytaryzmu"

Bodnar pytany, czy odchodzi z urzędu RPO w poczuciu klęski, powiedział, że "można by się zastanawiać, co się przez te ostatnie lata zrobiło, w jakim zakresie się pomogło obywatelom".

- Myślę, że tutaj nie mam sobie wiele do zarzucenia. Staraliśmy się w całym Biurze zrobić wszystko w ramach tych możliwości, jakie mieliśmy, aby wykonywać mandat rzecznika jak najlepiej. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, jakie zmiany ustrojowe nastąpiły w Polsce, które po prostu przeformułowały to, jak Polska wygląda, funkcjonuje, jakim państwem się stała - zaznaczył.

Bodnar pytany, jak określiłby dzisiaj ustrój Polski, powiedział, że tak jak to nazwał w Senacie rok temu. - Niewiele się zmieniło. Nawet powiedziałbym, że się pogorszyło - dodał. - Użyłem wtedy takiego pojęcia odwołując się do teorii amerykańskich politologów - "system konkurencyjnego autorytaryzmu" - powiedział.

"Wszystkie zmiany w Polsce zaczęły się od podporządkowania Trybunału Konstytucyjnego"

Bodnar pytany, czy to, co się rozgrywa obecnie w Trybunale Konstytucyjnym to milowy krok na drodze wychodzenia Polski z obszaru unijno-europejskiego, powiedział, że "do tej pory kwestia członkostwa Polski w Unii Europejskiej i kwestionowania różnych rozwiązań, szczególnie z traktatów, nie była w ten sposób poruszana w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego".

- Nawet jak tak się działo, nawet we wcześniejszych latach, zawsze Trybunał szukał rozwiązań, które by godziły porządek konstytucyjny z porządkiem unijnym. Teraz jesteśmy na etapie, że po kilku latach destrukcji niezależności wymiaru sprawiedliwości i reakcji na to ze strony organów europejskich, w tym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej poszukiwany jest argument prawny, żeby zablokować jakąkolwiek próbę wpływania na funkcjonowanie naszego sądownictwa i to się niestety stało wczoraj - ocenił.

RPO podkreślił, że wszystkie zmiany w Polsce zaczęły się od podporządkowania TK. Dodał, że nie ma wątpliwości, że Trybunał "służy osiąganiu konkretnych celów politycznych".

Bodnar mówił, że "konstytucja jest najwyższym prawem, tylko że konstytucja ma w sobie jeszcze dwa postanowienia, które są kluczowe z punktu widzenia prawa unijnego". Wskazał na artykuł 90. "pozwalający na przekazywanie niektórych uprawnień suwerennych na rzecz organizacji międzynarodowej i cała procedurę przekazania tych uprawnień, procedurę de facto ratyfikacji i przyjęcia w referendum traktatu akcesyjnego".

- Po drugie artykuł 9., czyli zobowiązanie do przestrzegania wiążącego prawa międzynarodowego - dodał.

Pytany, co jest ważniejsze, konstytucja czy prawo międzynarodowe, odparł, że takie pytanie jest zbyt prosto postawione. - Cała sztuka polega na tym, że żeby znaleźć dialog i rozwiązanie między taką swoistą kolizją, która powstaje - zaznaczył Bodnar.

Autor:js/kg

Źródło: TVN24