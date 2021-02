"Pierwszy krok zjednoczenia opozycji wokół praw kobiet". Lewica zapowiada wnioski do marszałek Sejmu

Trzy projekty ustaw

- Zgadzamy się co do tego, że miejscem debaty, miejscem walki o prawa kobiet jest nie tylko ulica, gdzie wspieramy protestujących, ale także Sejm, także parlament. Dlatego wspólnie złożymy wniosek do pani marszałek (Sejmu, Elżbiety) Witek o niezwłoczne nadanie numeru druku i włączenie do porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu wszystkich projektów złożonych przez kluby opozycyjne, które dotyczą praw reprodukcyjnych kobiet - poinformowała.