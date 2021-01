"Obawiam się, że powrót do sytuacji sprzed publikacji wyroku Trybunału będzie bardzo trudny"

"Powrót do tej sytuacji sprzed publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego będzie bardzo trudny"

- Ale obawiam się, że po tym, co się stało, powrót do tej sytuacji sprzed publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego będzie bardzo trudny. Niestety została otworzona puszka Pandory. Nie wiem, czy możliwy jest powrót do kompromisu – mówił Wielgoś. Jak stwierdził, "pozostają dwie bardzo skrajne opcje". - Oczywiście każda radykalna opcja nie jest dobra – dodał Wielgoś.

Prof. Wielgoś: mam nadzieję, że liczba badań prenatalnych nie spadnie

Zaznaczył przy tym, że "jeżeli jest to wada, której nie możemy leczyć, to często istotne jest to, żeby takie dziecko urodziło się we właściwym momencie, we właściwym czasie, właściwym sposobem". - Jeżeli nie będziemy wykonywali badań prenatalnych, pozbawimy się tej metody i te dzieci chore, potrzebujące pomocy zaraz po urodzeniu, będą rodziły się w przypadkowych miejscach, często nieprzystosowanych do tego, żeby tej wysoko specjalistycznej pomocy udzielić – zauważył kierownik Pierwszej Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM.