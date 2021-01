Klementyna Suchanow: czasami są sytuacje, że trzeba przeskoczyć ogrodzenie

"Wydaje się, że rządzącym nie bardziej pasuje, żeby coś nam się stało"

- Czuję się całkiem dobrze, mam wrażenie, że lepiej niż moje koleżanki, które musiały być na ulicach dłużej w tym zimnie, a ja jednak w jakimś cieple, nawet herbatę mi podano - powiedziała Suchanow dzień po tym, jak opuściła policyjny areszt. Jak mówiła, była w różnych komisariatach, ale najwięcej czasu spędziła w Mińsku Mazowieckim. - Muszę przyznać, że tam bardzo mile się wobec mnie zachowywano. Ale też rozpoznałam taką właściwość, że do momentu, kiedy nie było wiadomo, że jestem Klementyną Suchanow, to traktowanie bywało inne, a w momencie, gdy ktoś się orientował, kim jestem, to ono się zmieniało - relacjonowała.

- Nie mogę wejść do budynku trybunału, nie mogę się zbliżyć do budynku na odległość 100 metrów. Mam dozór policyjny, raz w tygodniu powinnam się stawiać na komisariacie - wyjawiła aktywistka.

"Czasami są sytuacje, że trzeba przeskoczyć ogrodzenie"

Jak mówiła, jej celem było uzmysłowienie rządzącym, że "pomimo tego, co robią, Polki pożądają czego innego". - Pomimo tego, co zmajstrowano w trybunale, to aborcja po prostu będzie kiedyś legalna, będzie normalnym zabiegiem medycznym. Przypomniałam im poprzez powieszenie tam plakatu nawiązującego do Argentyny - gdzie pod koniec roku kobiety zyskały proaborcyjne, bardzo nowoczesne prawo - że u nas też tak kiedyś tak będzie. To jest tylko kwestia czasu. Oni mogą sobie jeszcze teraz podskakiwać, ale to się kiedyś skończy. Ich dni są policzone - przekonywała Suchanow.