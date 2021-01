"Prawo i Sprawiedliwość zalegalizowało w Polsce tortury"

Może się okazać, że liczba dodatkowych legalnych zabiegów aborcji w następnych latach wcale się nie zmieni, i że ten cały harmider to jakaś zasłona dymna Jarosława Kaczyńskiego, który stanu faktycznego nie zmienił, ale podgrzał dyskusję do czerwoności, aby przykryć inne tematy - powiedział w "Kawie na ławę" przewodniczący sejmowego koła Konfederacji Jakub Kulesza. Tymczasem Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej przekonywała, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego w praktyce oznacza "całkowity zakaz aborcji w Polsce", a Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy stwierdziła, że PiS "zalegalizowało w Polsce tortury".

W środę w Dzienniku Ustaw opublikowany został wyrok kierowanego przez Julię Przyłębską Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku w sprawie aborcji. TK orzekł, że przepis ustawy z 1993 roku (określanej jako kompromis aborcyjny) zezwalający na usunięcie ciąży w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Publikacja wyroku po raz kolejny wyprowadziła na ulice polskich miast tysiące ludzi, którzy sprzeciwiają się zaostrzaniu prawa aborcyjnego.

Opozycja i wielu konstytucjonalistów twierdzi, że skład TK pod przewodnictwem Przyłębskiej został obsadzony nieprawidłowo – zasiadali w nim między innymi tak zwani sędziowie dublerzy.

Horała: orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego na bazie polskiej konstytucji nie mogło być inne

- Na ten moment mamy obowiązujące orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które z resztą na bazie polskiej konstytucji nie mogło być inne - ocenił wiceminister infrastruktury Marcin Horała (PiS). Zapytany o dalsze działania władz w tej kwestii odparł: - Nie mogę w tym momencie zadeklarować, że jakieś są planowane. Należy przede wszystkim stosować wyrok trybunału.

Horała odniósł się do oskarżeń, że po wejściu w życie decyzji TK kobiety będą zmuszane do rodzenia martwych płodów. - Jeżeli dziecko umrze w łonie matki, to usunięcie pozostałości po takiej obumarłej ciąży w ogóle nie jest aborcją. Taki zabieg nigdy nie był zakazany. Nie jest też tak, że będziemy mieli do czynienia z zagrożeniem zdrowia i życia kobiety, ta przesłanka pozostaje w prawie - podkreślił. Jego zdaniem, zmienia się w polskim systemie prawnym to, że życie dzieci chorych i niepełnosprawnych będzie podlegać takiej samej ochronie jak życie dzieci zdrowych.

Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt zakładający wprowadzenie przesłanki umożliwiającej przerwanie ciąży w przypadku tzw. wad letalnych płodu. Zapytany, czy zagłosuje za prezydencką ustawą Horała stwierdził, że mógłby się "poważnie zastanowić". - W sytuacji, kiedy jest stuprocentowa pewność, ze dziecko umrze, że nie jest w ludzkiej mocy takiego dziecka uratować, wówczas ta przesłanka ochrony życia jest słabsza, bo nie ma życia, które można chronić - wskazał. Dodał, że musi to być pewność, a nie prawdopodobieństwo. - Tu jest jeden dylemat: komu i w jakiej procedurze mielibyśmy dać takie niemal boskie prawo do orzekania, czy właśnie danego życia absolutnie nie da się uratować - zastanawiał się wiceminister.

Lubnauer: wyrok TK oznacza całkowity praktycznie zakaz aborcji w Polsce

Posłanka Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej oceniła, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego wprowadził "nieludzkie, niehumanitarne, okrutne prawo, które oznacza praktycznie całkowity zakaz aborcji w Polsce".

Jak mówiła, "wprowadzono rozwiązanie, które będzie torturą dla kobiet i dla dzieci, które będą umierały w męczarniach". - To prawo, które wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość najbardziej uderza w te kobiety, które chcą mieć dzieci, w te rodziny, które decydują się na drugie, trzecie dziecko, często po trzydziestce, kiedy szanse na wystąpienie tych wad (płodu - red.) jest większe - stwierdziła.

Oznajmiła, że absolutnie nie podpisze się pod ustawą prezydenta, podkreślając, że ona również zaostrza prawo aborcyjne z 1993 roku. - PiS zachowuje się w tej chwili jak ktoś, kto rozlał mleko i próbuje teraz zbierać je łyżeczką z podłogi i udaje, że to się uda zrobić - powiedziała Lubnauer.

Przypomniała, że w całej Unii Europejskiej - poza Maltą i Polską - kobiety mają prawo do aborcji.

Scheuring-Wielgus: Prawo i Sprawiedliwość zalegalizowało w Polsce tortury, zmusza kobiety do niewyobrażalnego cierpienia

- PiS zalegalizowało w Polsce tortury. Tym wyrokiem (TK - red.) zmusza kobiety do niewyobrażalnego cierpienia - oświadczyła posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.

Przypomniała, że Lewica już w zeszłym roku przedstawiła swoje propozycje w zakresie prawa aborcyjnego: ustawę o bezpiecznym przerywaniu ciąży i edukacji seksualnej oraz ustawę zakładającą dekryminalizacji aborcji.

- Pan Horała mówi językiem, którym bardzo często mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, czyli zrównuje płód z człowiekiem, z kobietą. To jest obraz myślenia PiS-u o człowieku. Dla was człowiekiem jest zarodek, a nie jest człowiekiem kobieta, osoby z niepełnosprawnościami, nie są seniorzy, nie są uchodźcy - stwierdziła.

W jej ocenie rząd doprowadził do tego, że "kobiety nie będą miały wyboru".

Pasławska: przez pięć lat nic nie zrobiono w kwestii pomocy osobom niepełnosprawnym

Urszula Pasławska z PSL zapewniła, że osobiście nie poprze żadnej regulacji, która zaostrza obecne przebisy dotyczące terminacji ciąży. - Ta propozycja (prezydenta Dudy - red.) jest dla mnie nie do przyjęcia -zaznaczyła.

Jak mówiła, PSL ma propozycję, by "przykryć ten haniebny 'nie wyrok', bo to nie ma nic wspólnego z wyrokiem. Proponujemy ustawę, która potwierdzi tylko, że prawa, które do tej pory obowiązywały będą obowiązywały dalej, korzystając z domniemania konstytucyjności - powiedziała. Dodała, że jej partia będzie dążyć do wypracowania referendum w sprawie aborcji w najbliższym możliwym terminie.

Zwróciła także uwagę, że narracja PiS-u, według której zakazywanie aborcji ma na celu ochronę chorych i niepełnosprawnych dzieci, jest hipokryzją. - Przez pięć lat nic nie zrobiono w kwestii pomocy osobom niepełnosprawnym, a wręcz przeciwnie. Najnowsze dane za ubiegły rok z tak zwanego jednego procenta pokazują, że część pieniędzy zostało skonfiskowanych przez budżet państwa. Bardzo często były to środki zbierane przez osoby niepełnosprawne - zauważyła posłanka.

Kulesza: spór na temat aborcji nie jest sporem naukowym

Przewodniczący sejmowego koła Konfederacji Jakub Kulesza stwierdził, że "nauka już dawno temu rozstrzygnęła spór, kiedy zaczyna się życie". - My tutaj jako politycy nie rozpoczynamy na nowo sporu naukowego o definicję życia. Spór na temat aborcji nie jest sporem naukowym, tylko jest sporem o to, czy można to życie przerwać - tłumaczył.

Komentując obecny stan prawny stwierdził, że wciąż nie jest on "optymalny" dla wszystkich przedstawicieli Konfederacji. - Ja w żadnym wypadku nie będę domagał się dalszego zaostrzenia ustawy (aborcyjnej - red.), z tego względu, że jeszcze nie wiem, jakie będą konsekwencje tego uzasadnienia (Trybunały Konstytucyjnego - red.) - zaznaczył Kulesza.

W jego ocenie może ono przynieść różne konsekwencje. - Na przykład (okaże się - red.), że jesteśmy w status quo, to znaczy lekarze będą dawać masowo zaświadczenie o wpływie psychicznym czy ryzyku zagrożenia życia matki. Może się okazać, że liczba dodatkowych legalnych zabiegów aborcji w następnych latach wcale się nie zmieni. I że ten cały harmider to jakaś zasłona dymna Jarosława Kaczyńskiego, który stanu faktycznego nie zmienił, ale podgrzał dyskusję do czerwoności, aby przykryć inne tematy - spekulował poseł.

