Debata w PE w związku z rocznicą wyroku TK w sprawie aborcji. "Żaden polityk nie może być sumieniem polskich kobiet"

W związku ze zbliżającą się rocznicą wydania przez polski Trybunał Konstytucyjny orzeczenia ograniczającego prawo do aborcji w środę w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na ten temat. Jak wskazała unijna komisarz do spraw równości Helena Dalli, wyrok "doprowadził do praktycznego zakazu aborcji w Polsce". 22 października 2020 roku TK stwierdził niekonstytucyjność przepisu dopuszczającego aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.