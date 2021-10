Co z obiecanym przez prezydenta wsparciem kobiet? "Wrzucił ustawę, wiedział, że nic się nie wydarzy"

Rok temu Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności jednej z przesłanek aborcyjnych z polską konstytucją. Goście "Kawy na Ławę" rozmawiali w niedzielę o tym, co stało się ze złożonym przez prezydenta Andrzeja Dudę projektem ustawy, która miała zliberalizować prawo aborcyjne po wyroku TK. - Prezydent Duda rzucił ustawę, wiedział, że nic się z nią nie wydarzy, ale medialnie było elegancko - powiedziała posłanka KO Izabela Leszczyna. - To jest chyba pierwsza w historii Polski ustawa prezydenta, której nie wpuszczono pod obrady Sejmu - mówił poseł Konfederacji Artur Dziambor.

Trybunał Konstytucyjny kierowany przez Julię Przyłębską rok temu orzekł, że prawo do aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Wyrok doprowadził do protestów całej Polsce.

Sałek: projekt jest w parlamencie, tak sprawa wygląda

Na pytanie, co stało się z prezydenckim projektem ustawy, Paweł Sałek odpowiedział, że "projekt jest złożony w Sejmie". Dopytywany, dlaczego przez rok nie został poddany pod obrady, odpowiedział: ​- To już trzeba byłoby zapytać stronę parlamentarną.

Zalewska: mam nadzieję, że projekt prezydenta zostanie przedyskutowany

Leszczyna: prezydent Duda rzucił ustawę, wiedział, że nic się z nią nie wydarzy

- Prezydent zrobił to, co robi zawsze, zrobił pewien PR - oceniła posłanka KO Izabela Leszczyna. - Pan prezydent ma w nosie kobiety, które cierpią, bo chcą urodzić dziecko, ale boją się cierpienia tego śmiertelnie chorego dziecka i swojego. Tak samo kobiety, które nie chcą być matkami i mają do tego prawo - mówiła, podkreślając, że "nie da się kobiety zmusić do bycia matką".