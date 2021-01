"Nie możemy przestać protestować z protego powodu – oni będą szli dalej"

Jej zdaniem jest to "celowe działanie, które ma zniechęcić do protestów". - Nie możemy przestać protestować z prostego powodu: oni będą szli dalej. Jeśli nie będziemy protestować, oni będą szli dalej - przekonywała Mucha.

"Bardzo źle się stało, że zapadł ten wyrok"

"Nie możemy się dziwić, że polska policja reaguje"

- Nie możemy się dziwić, że polska policja reaguje w momencie, kiedy popełniane są przestępstwa, że zatrzymywane są osoby, wobec których jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa i są one zatrzymywane. Nie aresztowane, tak jak powiedziała pani poseł - dodała, nawiązując do słów Muchy. W Polsce o tymczasowym aresztowaniu rozstrzyga sąd na wniosek prokuratora, policja natomiast może dokonać zatrzymania na maksimum 48 godzin.

"Pani obecność w tym klubie to jest podpisanie się pod tym, co się dzisiaj dzieje"

- Jest pani w klubie, którego nieformalnym przywódcą jest Jarosław Kaczyński, który wpłynął na to, żeby taki a nie inny wyrok w Trybunale Konstytucyjnym zapadł, który wpłynął na to, żeby zapadł w tym a nie innym momencie, kiedy nie dajecie sobie rady z pandemią - kontynuowała, zwracając się do Sroki.

- Jeśli pani tak krytycznie podchodzi do tej całej sytuacji, to powinna pani złożyć jutro swoją rezygnację z członkostwa w klubie, bo cała pani partia należy do tego klubu i rozumiem, że pani obecność w tym klubie to jest podpisanie się pod tym, co się dzisiaj dzieje. Nie ma innej możliwości - oceniła Mucha.