Polska

Jest wyrok sądu. Ministra edukacji ma przeprosić

Barbara Nowacka
Nowacka o podręczniku do HiT profesora Roszkowskiego: nie rekomendujemy tego gniota
Źródło: TVN24
Barbara Nowacka ma przeprosić profesora Wojciecha Roszkowskiego - zdecydował sąd. Roszkowski wytoczył ministrze edukacji proces w sprawie jej słów dotyczących podręcznika do przedmiotu Historia i Teraźniejszość.

W piątek w warszawskim sądzie okręgowym ogłoszony został wyrok w procesie, który prof. Wojciech Roszkowski, autor podręcznika do przedmiotu Historia i Teraźniejszość wytoczył ministrze edukacji Barbarze Nowackiej.

Barbara Nowacka
Barbara Nowacka
Źródło: PAP/Marcin Bielecki

Według Roszkowskiego, ministra skłamała i naruszyła jego dobra osobiste, mówiąc, że na każdej stronie podręcznika do HiT-u, której jest autorem, jest kłamstwo. Zażądał od szefowej MEN przeprosin oraz roszczenia w wysokości 1 tys. zł za każdą stronę podręcznika - łącznie 512 tys. zł.

Nowacka w trakcie procesu zapewniała, że jej wypowiedź nie powinna być interpretowana dosłownie. Podkreślała, że określenie "na każdej stronie" powinno być odbierane jako "licentia poetica" (łac. swoboda poetycka - red.).

Nauczycielka z Polski z szansą na milion dolarów

Nauczycielka z Polski z szansą na milion dolarów

Justyna Suchecka
"Kompromitacja". Prezydent wiedział, co wetuje?

"Kompromitacja". Prezydent wiedział, co wetuje?

Justyna Suchecka

Przeprosiny na Youtubie

Sędzia Magdalena Kubczak zdecydowała, że Barbara Nowacka ma opublikować przeprosiny na kanale Koalicji Obywatelskiej na Youtubie, w terminie siedmiu dni od uprawomocnienia się wyroku. Ma też zapłacić Roszkowskiemu 1,3 tys. zł "tytułem kosztów procesu".

Z kolei Roszkowski musi zapłacić Nowackiej 10,8 tys. zł "tytułem kosztów procesu".

Kontrowersje wokół podręcznika do HiT

Przedmiot o nazwie historia i teraźniejszość (HiT) wszedł do szkół ponadpodstawowych 1 września 2022 roku. 1 lipca 2022 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki dopuściło do użytku podręcznik autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego "Historia i teraźniejszość. 1945-1979", który ukazał się nakładem wydawnictwa Biały Kruk.

"Czy ktoś to redagował?" Nowy podręcznik Roszkowskiego z "określeniami pogardliwymi i pejoratywnymi"
"Czy ktoś to redagował?" Nowy podręcznik Roszkowskiego z "określeniami pogardliwymi i pejoratywnymi"

Książka od początku wzbudziła kontrowersje. Można w niej znaleźć między innymi stwierdzenie, że Unia Europejska lansuje ateizm, a także że popularna jest "ideologia gender", a inną ideologią jest feminizm. W podręczniku znalazł się także fragment dotyczący płodności i planowania rodziny.

Czytaj też: Chwali podręcznik do HiT-u i uważa, że poprzedni recenzent chciał go "uwalić". Dlaczego?

"Wraz z postępem medycznym i ofensywą ideologii gender wiek XXI przyniósł dalszy rozkład instytucji rodziny. Lansowany obecnie inkluzywny model rodziny zakłada tworzenie dowolnych grup ludzi czasem o tej samej płci, którzy będą przywodzić dzieci na świat w oderwaniu od naturalnego związku mężczyzny i kobiety, najchętniej w laboratorium. Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju 'produkcję'?" - czytamy.

Fragment o "produkowaniu" i "hodowli" ludzi wywołał wśród opinii publicznej liczne komentarze i ostrą krytykę. Wydawnictwo Biały Kruk wydało 22 sierpnia 2022 roku w oświadczeniu, że choć "nie zgadza się z krytyką oraz niesłuszną interpretacją", to zdecydowało się wspólnie z autorem publikacji profesorem Wojciechem Roszkowskim "usunąć dyskusyjny fragment".

pc

Nowacka: nie dało się zrobić przewrotu kopernikańskiego w krótkim czasie

Opracował Kuba Koprzywa

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Bielecki

Barbara NowackaSądHistoriaSzkoła
