Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
FAKTY PO FAKTACH

Eksperci o generale Kukule: nie zasługuje na taką opinię

Sławomir Mentzen
Generał Kraszewski: człowiek, który nie miał do czynienia z wojskiem, nie powinien takich słów na forach publicznych umieszczać
Źródło: TVN24
Człowiek, który nie miał do czynienia z wojskiem, nie powinien umieszczać takich słów na forach publicznych - tak wypowiedź Sławomira Mentzena o generale Wiesławie Kukule skomentował generał brygady Jarosław Kraszewski. Były szef BBN generał brygady Stanisław Koziej przypomniał, że "człowiek w mundurze nie może bronić się publicznie".

Gośćmi programu "Fakty po Faktach" w TVN24 byli były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, profesor doktor habilitowany, generał brygady Stanisław Koziej oraz były szef Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN generał brygady Jarosław Kraszewski.

Byli pytani o komentarz do słów jednego z liderów Konfederacji Sławomira Mentzena o szefie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generale Wiesławie Kukule. - Ten człowiek jest nienormalny, w sensie on nie ma kompetencji, żeby być kapralem, on nigdy niczym tak naprawdę nie dowodził - powiedział Mentzen we wtorek w Elblągu.

Mentzen obraził dowódcę polskiego wojska. Generał ma "tylko dwa słowa komentarza"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mentzen obraził dowódcę polskiego wojska. Generał ma "tylko dwa słowa komentarza"

- Człowiek, który nie miał do czynienia z wojskiem, nie zajmował się tym w żaden sposób profesjonalnie, nie ma przygotowania merytorycznego, (...) nie powinien takich słów na forach publicznych umieszczać - ocenił jego wypowiedź Kraszewski.

Dodał, że osobiście zna generała Kukułę. - Często nasze szlaki się przecierały i absolutnie w żadnym obszarze swojej działalności nie zasługuje na taką opinię - stwierdził.

Generał Koziej: skandaliczna sprawa

Generał Koziej określił słowa lidera Konfederacji jako "skandaliczną sprawę". - To jest kolejny przykład jednak niskiego poziomu u nas tego, co nazywamy najogólniej cywilnym nadzorem nad armią. Ludzie, którzy w polityce są ważnymi osobami - a pan Mentzen jest ważną osobą, jest szefem istotnej partii w parlamencie - nie mogą w ten sposób się zachowywać - powiedział.

Według niego, "tu nie chodzi tylko o obrażanie człowieka", a człowieka w mundurze, który "nie może się bronić publicznie".

Były szef BBN zgodził się z uwagą prowadzącego, że nie można sobie wyobrazić, żeby generał Kukuła wszedł w kłótnię z Mentzenem. - Nie można sobie tego wyobrazić, bo jest w mundurze i że tak powiem, nie wolno nawet w sensie formalnym, pomijając wszelkie inne rzeczy, że to nie ten poziom - wyjaśnił.

Ocenił też, że krytyka szefa Sztabu Generalnego przez lidera Konfederacji jest "suskoizacją cywilnego nadzoru nad armią". - Suskoizacją, bo kiedyś poseł Suski w podobny sposób publicznie wystąpił, zbeształ pułkownika, dowódcę przy jego podwładnych - wytłumaczył.

Odniósł się tym do wypowiedzi posła Marka Suskiego w Radomiu, który publicznie skrytykował pułkownika za nieprzyznanie mu prawa głosu podczas wojskowej części uroczystości.

OGLĄDAJ: Polska podpisała SAFE. "To się absolutnie dzisiaj nie kończy"
pc

Polska podpisała SAFE. "To się absolutnie dzisiaj nie kończy"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Lech Muszyński/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Wojsko PolskieSławomir MentzenStanisław Koziej
Czytaj także:
Wołodymyr Zełenski
"Zezwolić". Zełenski podpisał dekret w sprawie parady w Moskwie
Świat
imageTitle
Wielka szansa na Elitę zaprzepaszczona. Litwa lepsza po dogrywce
EUROSPORT
shutterstock_2239909941
380 milionów złotych do wygrania w Eurojackpot
BIZNES
imageTitle
W Rzymie przecierali oczy. Wielki Djoković już poza turniejem
EUROSPORT
imageTitle
Raków dogonił podium. Przebudzenie po przerwie
EUROSPORT
Spadające skały zabiły przechodnia w Korei Południowej
Skały stoczyły się ze zbocza i zabiły mężczyznę
METEO
Emblemat tokena TMPL giełdy Zondacrypto na fasadzie Centrum Olimpijskiego (zdjęcie z 16.01.2026)
Zniknęła biała księga olimpijskiego tokena Zondacrypto. Estończycy ostrzegają
Piotr Szostak
Sztandar 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty przejdzie renowację
Przetrwał ukryty w bańce po mleku. Są pieniądze na renowację sztandaru
WARSZAWA
Kijów po rosyjskim ataku - 22.02.2026r.
Brzezinski: rozejm to pokaz dobrej woli ze strony Ukraińców
BIZNES
imageTitle
O'Sullivan zadebiutował w mistrzostwach świata seniorów
EUROSPORT
Donald Trump
Trump ogłasza. Rozejm na czas rocznicy
Świat
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
"Absolutnie to się dzisiaj nie kończy". Co dalej w sprawie SAFE?
Polska
44 min
William i Harry. Dokument w Plusie
William wsuwał matce chusteczki, Harry bił piąstkami ojca. "Stali się pionkami w tej grze"
45 min
0705_doku_wih_meghan
Harry porzucił chmurną młodość, William odnalazł miłość. I wtedy pojawiła się ona
45 min
pc
Toksyczna atmosfera, wzajemne oskarżenia. Tak rozpadła się "wielka czwórka"
Policjanci publikują wizerunki osób mogących mieć związek z oszustwem
Oszustwa w Legnicy, wypłaty z bankomatów w Warszawie i Żyrardowie
WARSZAWA
Noc, burza
Takie zagrożenia szykuje dla nas pogoda
METEO
Lotnisko Vaclava Havla w Pradze
Dron zakłócił pracę lotniska. Policja zatrzymała jedną osobę
Świat
Nowy Jork USA
Nastroje konsumentów na historycznie niskim poziomie. Wojna uderza w Amerykanów
BIZNES
Krwawa sklejka z Rosji still
13 nagród dla TVN WBD na festiwalu w Niemczech
Świat
36 min
Trump
"Kompletne oderwanie od rzeczywistości". Co wywołało pytanie dziennikarki?
Rozmowy na szczycie
Grzegorz Braun w drodze na przesłuchanie w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu
Kolejne nieudane przesłuchanie Brauna. Żurek wydał polecenie
Dron Morski Magura V5 (zdjęcie podglądowe)
Dron u wybrzeży greckiej wyspy. Śledczy badają okoliczności
Świat
Noc, deszcz, mokra nawierzchnia
Gdzie spodziewać się nocnych opadów
METEO
imageTitle
Real zakończył postępowanie. Drakońska kara dla piłkarzy za bójkę
EUROSPORT
Wojna w Iranie. Mural na ulicy w Teheranie
Irańskie tankowce wymknęły się USA. Napięcia w cieśninie Ormuz
BIZNES
imageTitle
Holenderka przejęła prowadzenie. Kryzys Niewiadomej-Phinney
EUROSPORT
Samolot Boeing 747-8 podarowany Donaldowi Trumpowi przez katarską rodzinę królewską
Prezent za 400 milionów dolarów. Trump może go dostać na urodziny
Świat
imageTitle
Znany najbliższy rywal reprezentacji Polski. Mecz jeszcze w maju
EUROSPORT
Zatrzymany usłyszał sześć zarzutów. Jest podejrzany o podpalenia w lesie
Podpalacz lasu zatrzymany na gorącym uczynku
Lubuskie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica