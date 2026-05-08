FAKTY PO FAKTACH Eksperci o generale Kukule: nie zasługuje na taką opinię

Generał Kraszewski: człowiek, który nie miał do czynienia z wojskiem, nie powinien takich słów na forach publicznych umieszczać Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Gośćmi programu "Fakty po Faktach" w TVN24 byli były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, profesor doktor habilitowany, generał brygady Stanisław Koziej oraz były szef Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN generał brygady Jarosław Kraszewski.

Byli pytani o komentarz do słów jednego z liderów Konfederacji Sławomira Mentzena o szefie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generale Wiesławie Kukule. - Ten człowiek jest nienormalny, w sensie on nie ma kompetencji, żeby być kapralem, on nigdy niczym tak naprawdę nie dowodził - powiedział Mentzen we wtorek w Elblągu.

- Człowiek, który nie miał do czynienia z wojskiem, nie zajmował się tym w żaden sposób profesjonalnie, nie ma przygotowania merytorycznego, (...) nie powinien takich słów na forach publicznych umieszczać - ocenił jego wypowiedź Kraszewski.

Dodał, że osobiście zna generała Kukułę. - Często nasze szlaki się przecierały i absolutnie w żadnym obszarze swojej działalności nie zasługuje na taką opinię - stwierdził.

Generał Koziej: skandaliczna sprawa

Generał Koziej określił słowa lidera Konfederacji jako "skandaliczną sprawę". - To jest kolejny przykład jednak niskiego poziomu u nas tego, co nazywamy najogólniej cywilnym nadzorem nad armią. Ludzie, którzy w polityce są ważnymi osobami - a pan Mentzen jest ważną osobą, jest szefem istotnej partii w parlamencie - nie mogą w ten sposób się zachowywać - powiedział.

Według niego, "tu nie chodzi tylko o obrażanie człowieka", a człowieka w mundurze, który "nie może się bronić publicznie".

Były szef BBN zgodził się z uwagą prowadzącego, że nie można sobie wyobrazić, żeby generał Kukuła wszedł w kłótnię z Mentzenem. - Nie można sobie tego wyobrazić, bo jest w mundurze i że tak powiem, nie wolno nawet w sensie formalnym, pomijając wszelkie inne rzeczy, że to nie ten poziom - wyjaśnił.

Ocenił też, że krytyka szefa Sztabu Generalnego przez lidera Konfederacji jest "suskoizacją cywilnego nadzoru nad armią". - Suskoizacją, bo kiedyś poseł Suski w podobny sposób publicznie wystąpił, zbeształ pułkownika, dowódcę przy jego podwładnych - wytłumaczył.

Odniósł się tym do wypowiedzi posła Marka Suskiego w Radomiu, który publicznie skrytykował pułkownika za nieprzyznanie mu prawa głosu podczas wojskowej części uroczystości.

OGLĄDAJ: Polska podpisała SAFE. "To się absolutnie dzisiaj nie kończy"