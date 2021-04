Ksiądz Wierzbicki: komisja broni ignoranta własną ignorancją

To jest po prostu pseudonaukowy bełkot. Wiem, że znowu mogą mnie spotkać jakieś upomnienia za podważanie werdyktu wysokiej komisji, ale po prostu nie wolno tego owijać w bawełnę. Ludzie o kompetencjach naukowych muszą rzetelnie innych oceniać - powiedział w TVN24 ksiądz Alfred Wierzbicki, teolog i etyk, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Komentował decyzję Komisji Dyscyplinarnej KUL, która podtrzymała umorzenie postępowania w sprawie pracownika uczelni, księdza profesora Tadeusza Guza. Chodzi o jego wypowiedź na temat mordów rytualnych.

Sprawa dotyczy wypowiedzi księdza profesora Tadeusza Guza wygłoszonej w trakcie wykładu 26 maja 2018 roku w Warszawie. "My wiemy, kochani państwo, że tych faktów, jakimi były mordy rytualne, nie da się z historii wymazać. Dlaczego? Dlatego, że my, polskie państwo, w naszych archiwach, w ocalałych dokumentach, mamy na przestrzeni różnych wieków – wtedy, kiedy Żydzi żyli razem z naszym narodem polskim - my mamy prawomocne wyroki po mordach rytualnych" - powiedział wtedy ksiądz profesor Guz.