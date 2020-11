"Im częściej Ziobro krzyczy 'weto', tym bardziej pokazuje, że w Polsce łamana jest praworządność"

Każde euro, każda złotówka, którą Polska straci na skutek waszego bezhołowia, waszych wewnętrznych kłótni i walki o wpływy, będzie winą Morawieckiego, Ziobry, Kaczyńskiego i Dudy - mówił w Sejmie szef SLD Włodzimierz Czarzasty. Politycy opozycji komentowali zapowiedziane przez polski rząd weto w sprawie mechanizmu powiązania funduszy unijnych z praworządnością oraz słowa Zbigniewa Ziobry. - Polska powinna użyć weta - powiedział minister sprawiedliwości. - Kto krzyczy najgłośniej? Ten, który wie, że dotyczy to dokładnie jego - komentowała Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej.

W ubiegłym tygodniu negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i niemieckiej prezydencji wypracowali porozumienie w sprawie mechanizmu powiązania dostępu do środków unijnych z praworządnością. Zakłada ono, że Komisja Europejska będzie mogła uruchomić mechanizm prowadzący do zamrożenia środków, na przykład przy zagrożeniu dla niezależności sądownictwa w danym kraju. Ostateczna decyzja należy do przywódców państw, ale zapadać będzie większością kwalifikowaną.