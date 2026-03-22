Wypadek w Tarczynie, cztery osoby ranne. Lądował śmigłowiec LPR

Podkomisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie poinformowała, że do wypadku doszło około godziny 16.30 w Tarczynie na skrzyżowaniu Alei Krakowskiej i ulicy Stępkowskiego.
- Do wypadku doszło w rejonie przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. W zderzeniu uczestniczyły cztery pojazdy osobowe i dwóch pieszych. Cztery osoby zostały przetransportowane do szpitali: trzy karetkami, jedna śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - poinformowała policjantka.
Piesza zabrana śmigłowcem LPR
Jak dodała, wśród rannych są 46-letnia piesza, którą przetransportowano do szpitala śmigłowcem oraz kierowca Seata i kierowca oraz pasażer z Peugeota. W zdarzeniu uczestniczyły jeszcze pojazdy Toyota i Mercedes.
Policjanci ustalają dokładny przebieg zdarzenia. Odcinek drogi, na którym doszło do zderzenia, jest zablokowany.
