Trzy dziewczynki potrącone na przejściu dla pieszych. Kierowca twierdzi, że "nie zauważył"

Rosjanie, którzy uciekli do Gruzji po ogłoszeniu "częściowej mobilizacji", próbują ułożyć tu sobie życie. Reakcje Gruzinów na ich obecność są jednak mieszane. Wciąż mają w pamięci rosyjską agresję w 2008 roku. W Tbilisi są miejsca, do których można wejść tylko pod warunkiem potępienia działań Kremla. I organizacje edukujące Rosjan co do najnowszej historii ich kraju.