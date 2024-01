Przy granicy z Ukrainą doszło do wypadku. Autokar przewrócił się na bok

Na drodze powiatowej w miejscowości Gołębie w powiecie hrubieszowskim (województwo lubelskie) doszło w nocy do wypadku autokaru, który przewrócił się na drogę - poinformowała TVN24 miejscowa straż pożarna. Pojazdem podróżowało 61 osób, to obywatele Ukrainy. 18 osób odniosło obrażenia. Jak przekazały służby, w związku z wypadkiem trwają utrudnienia na drodze.

Do zdarzenia doszło przed godziną 4 rano. Autokar przewrócił się na bok na łuku drogi - poinformował rzecznik KP PSP Hrubieszów st. kpt. Marcin Lebiedowicz. Zaznaczył, że Jest ślisko, sypie śnieg, ale straż nie przesądza, że to była przyczyna wypadku.

Rzecznik powiedział, że autokarem podróżowało 59 pasażerów i dwóch kierowców. Według ustaleń byli to obywatele Ukrainy. Przekazał, że 18 osób poszkodowanych (stłuczenia) przewieziono do szpitali, reszta została przetransportowana do pobliskiej świetlicy.