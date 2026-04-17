Trzy ofiary, dwa zakazy i litr wódki. Widmo kary nie powstrzymało kierowcy

Klaudia Kamieniarz
Wypadek w Łomiankach. Zginęły trzy osoby
Źródło: OSP Stare Babice
W wypadku w Łomiankach zginęły trzy młode osoby. Na swojej drodze spotkały kierowcę, który pił wcześniej alkohol. Nie powstrzymały go dwa sądowe zakazy. Prokuratura zaznacza, że od czasu tragedii z 2024 roku na Trasie Łazienkowskiej nie było drugiego takiego wypadku. Piratom drogowym grożą teraz surowsze kary, ale zdaniem ekspertów to nie wystarczy, żeby całkowicie wyeliminować ich z polskich dróg. Dlaczego?Artykuł dostępny w subskrypcji

- Osoba, która nie powinna kierować jakimkolwiek pojazdem mechanicznym, mająca dwa zakazy prowadzenia pojazdów, zażyła bardzo dużą ilość alkoholu, wsiadła do samochodu i szaleńczą jazdą doprowadziła do śmiertelnego wypadku - opisuje Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. I podkreśla: - To zupełny brak wyobraźni i przestrzegania reguł życia społecznego.

Patryk R., 44-letni kierowca Audi, jechał trasą S7 w kierunku Warszawy. Według śledczych poruszał się z dużą prędkością. 12 kwietnia około godziny 18 na wiadukcie w Łomiankach, gdy wymijał inne auta, zahaczył o Toyotę. Ta została wybita w górę, przeleciała nad barierami i dachowała na przeciwnym pasie ruchu, uderzając w cztery inne pojazdy.

Toyotą wracały z pikniku trzy osoby. Pasażerowie: 19-latka i 15-latek zginęli na miejscu, 20-letni kierowca zmarł po kilku dniach w szpitalu.

Kierowca Audi uciekł. Został zatrzymany kilka godzin później. Śledczy ustalili, że między godziną 13 a 14 z pasażerem Piotrem B. wypili litr wódki i popili go kilkoma piwami. - Stężenie alkoholu, pomimo że było podzielone na dwóch, musiało być bardzo duże, nawet kilka godzin po zakończeniu spożywania - zaznacza prokurator Skiba.

R. - jak przekazuje prokurator - próbował namówić pasażera do wzięcia na siebie odpowiedzialności za kierowanie pojazdem.

Wyrok w zawieszeniu

- Biorąc pod uwagę wszystkie złe emocje, niefrasobliwość, głupotę i brawurę tego kierowcy, to od czasu Trasy Łazienkowskiej takiego wypadku w Warszawie nie było - mówi Skiba.

Z tego artykułu dowiesz się:
  • Czy zaostrzenie przepisów wystarczy, by powstrzymać recydywistów drogowych?
  • Jakie rozwiązania proponują eksperci i psychologowie w walce z nieodpowiedzialnymi kierowcami?
  • Dlaczego mimo surowych kar wciąż dochodzi do łamania zakazów prowadzenia pojazdów?
  • Jakie zmiany w edukacji i egzaminach na prawo jazdy mogą poprawić bezpieczeństwo na drogach?

Nawiązuje do zdarzenia z września 2024 roku. Łukasz Żak pędził autem przez Most Łazienkowski i uderzył w Forda, którym podróżowała rodzina z dwójką dzieci. Siedzący w fotelu pasażera ojciec nie przeżył. Oskarżony o spowodowane wypadku pięciokrotnie łamał wcześniej zakaz prowadzenia pojazdów, ale tylko raz trafił za to do więzienia.

Wywołało to debatę o skuteczności stosowania zakazów i doprowadziło do zaostrzenia przepisów. Od 29 stycznia 2026 roku za ich łamanie obowiązuje obligatoryjny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, przewidziano też możliwość konfiskaty auta. Wysokość kary - od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia - się nie zmieniła.

  • Patryk R. otrzymał karę ograniczenia wolności i pierwszy pięcioletni zakaz w styczniu 2023 roku za jazdę pod wpływem alkoholu;
  • Drugi raz - za jazdę motocyklem mimo zakazu i ucieczkę przed policją - został skazany zaledwie dwa miesiące przed wypadkiem w Łomiankach - sąd orzekł karę roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata i kolejny pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów.

Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha tłumaczy, że sąd potraktował go pobłażliwie, bo został zatrzymany jeszcze przed wejściem w życie surowszych kar. - Gdyby do tego doszło w momencie obowiązywania tych przepisów, do zawieszenia [wyroku - red.] by nie doszło - stwierdza w rozmowie z redakcją "Faktów" TVN.

Pod koniec stycznia minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił, że problemem jest nieskuteczne egzekwowanie przepisów. Na początku marca opublikowano nowe wytyczne, które mają ujednolicić zasady śledztw przeciwko recydywistom drogowym.

OGLĄDAJ: "Zero tolerancji dla przestępców na drogach". Żurek o walce z piratami drogowymi
"Zero tolerancji dla przestępców na drogach". Żurek o walce z piratami drogowymi

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Jak poprawić sytuację?

O to, czy zmiany przepisów przyniosą poprawę sytuacji, pytamy profesora Ryszarda Stefańskiego, kierownika Katedry Prawa Karnego na Uczelni Łazarskiego, byłego prokuratora i specjalistę m.in. w zakresie przestępstw drogowych.

- Kary, jakie obecnie przewidziane są za tego rodzaju przestępstwa, są już bardzo surowe - ocenia.

Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
