Wojskowy śmigłowiec na miejscu zderzenia autobusu i ciężarówek. Był "w dyżurze ASAR"

Na miejsce wypadku pod Częstochową, gdzie zderzyły się dwie ciężarówki i autokar, wysłano oprócz karetek kilka śmigłowców. W akcji udział brała również maszyna wojskowa, co nie zdarza się często. Co o tym mówią procedury ratownicze?

Wojskowy Mi-17 na miejscu wypadku

Na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska opowiadał, że do przewożenia rannych zostało zadysponowanych siedem karetek, cztery śmigłowce LPR oraz - co jest rzadkością podczas akcji ratunkowych - śmigłowiec wojskowej ewakuacji medycznej. - On może zabrać na swój pokład od sześciu do siedmiu lekko rannych - powiedział Kraska.