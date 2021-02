"Usłyszał straszny huk, natychmiast ruszył z pomocą". Śmigłowiec spadł do lasu. Dwie osoby nie żyją

- Kilka minut po północy w okolicy Pszczyny doszło do wypadku z udziałem helikoptera. Rozbił się on w kompleksie leśnym. Jest to bardzo trudno dostępny teren. Według wstępnych ustaleń policji helikopterem podróżowały cztery osoby, dwie z nich zginęły na miejscu, dwie o własnych siłach opuściły wrak maszyny. Zostały one przewiezione do szpitala - poinformowała w rozmowie z TVN24 sierż. sztab. Ewelina Rojczyk z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.