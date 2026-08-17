Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Najważniejsze informacje

|
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek autokaru z Polakami na Węgrzech. Na miejscu pracują służby
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W nocy z soboty na niedzielę autokar z polskimi pielgrzymami wpadł do rowu przy autostradzie M3 na Węgrzech. Zginęło 12 osób, a dziesięć ciężko rannych trafiło do szpitali. W poniedziałek Inspekcja Transportu Drogowego ma skontrolować firmę, do której należy autokar. Śledztwo wszczęła też prokuratura. Podsumowujemy najważniejsze informacje o wypadku.
Kluczowe fakty:
  • Autokar z 57 polskimi pielgrzymami wracającymi z Medjugorje wypadł z autostrady M3 na Węgrzech. Zginęło 12 osób, a dziesięć zostało ciężko rannych.
  • Premier zdecydował o wysłaniu na Węgry specjalnego samolotu. Polecieli medycy, konsulowie i przedstawiciele rządu.
  • Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo.
  • Inspekcja Transportu Drogowego zapowiedziała kontrolę firmy przewozowej.

Około godziny 1 w niedzielę na autostradzie M3 na wschodzie Węgier, niedaleko miejscowości Mezokeresztes, autokar z polskimi pielgrzymami wpadł do rowu. Zginęło 12 osób. Dziesięć kolejnych osób w stanie bardzo ciężkim trafiło do szpitali. W pojeździe znajdowało się 57 pasażerów, którzy wracali z Medjugorje w Bośni i Hercegowinie, oraz dwóch kierowców.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE

Pierwsze ofiary zidentyfikowane

W niedzielę potwierdzono tożsamość sześciu ofiar wypadku - przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, gdyż to właśnie z tego województwa była większość pielgrzymów.

Zbierane są zespoły, które mają przekazać rodzinom informację o śmierci ich bliskich. Mają się w nich znaleźć psychologowie - "po to, żeby udzielić rodzinom wsparcia", jak wyjaśniła Teresa Kubas-Hul.

Według informacji wojewody, pielgrzymka wyruszyła ze Strzyżowa, jednak uczestniczyli w niej mieszkańcy całego regionu, między innymi Rzeszowa oraz powiatów strzyżowskiego, rzeszowskiego, leżajskiego i jasielskiego.

Pierwsze ofiary zidentyfikowane
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pierwsze ofiary zidentyfikowane

Rząd gotowy do transportu rannych. Samolot poleciał na Węgry

Dziesięć osób rannych w wypadku trafiło do szpitali. Jeszcze w niedzielę, decyzją premiera Donalda Tuska, na Węgry wyleciał polski samolot z trzema konsulami oraz sześcioma medykami na pokładzie: anestezjologiem, chirurgiem, ortopedą oraz trzema ratownikami medycznymi. Polecieli też wiceszefowa Ministerstwa Zdrowia Katarzyna Kacperczyk i wiceszef polskiej dyplomacji Wojciech Zajączkowski.

Jeszcze w nocy, tuż po przylocie, odbyło się spotkanie w ambasadzie w Budapeszcie. Rano polska delegacja wyruszy do szpitali, gdzie trafili poszkodowani.

Kacperczyk przekazała w niedzielę, że przygotowane zostały miejsca w Polsce, które będą przyjmować poszkodowanych w wypadku. Dodała, że do transportu pacjentów rząd ma do dyspozycji karetki, samolot transportowy CASA, a także dwa specjalistyczne samoloty.

- Będziemy się starać w pierwszej kolejności lokować pacjentów jak najbliżej miejsca zamieszkania, czyli w województwie podkarpackim, w Rzeszowie, ale po ocenie przez naszych medyków stanu zdrowia i możliwości transportu również mamy do dyspozycji ośrodki wysokospecjalistyczne, jeśli zajdzie taka potrzeba, to jest szpital MSWiA w Warszawie i Szpital Wojskowy-Instytut Medyczny na Szaserów również w Warszawie. Mamy też do dyspozycji szpitale kliniczne uniwersyteckie - powiedziała wiceszefowa MZ.

Działania prokuratury i służb

Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Krośnie. "Prokuratura działa - podejmujemy natychmiastowe czynności w celu pełnego wyjaśnienia przyczyn i przebiegu tej tragedii" - napisał w serwisie X w niedzielę minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. "Pozostajemy w ścisłej współpracy z organami węgierskimi oraz w pełnej koordynacji ze służbami konsularnymi" - dodał.

Węgierska policja przesłuchała dwóch kierowców autokaru, Jeden został zwolniony, a drugiego zatrzymano - jak poinformował Wojciech Zajączkowski, wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, podczas wieczornej niedzielnej konferencji prasowej.

- Jutro zlecamy kontrolę tej firmy przewozowej - powiedział w niedzielę w "Faktach po Faktach" w TVN24 Marek Konkolewski, pełniący obowiązki zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Poinformował, że firma ta była kontrolowana przez ITD 11 razy, z czego w dwóch przypadkach stwierdzono nieprawidłowości.

Właściciel firmy przewozowej Tadeusz Dykas przekazał, że obaj kierowcy, którzy kierowali autokarem, jeżdżą do Medjugorje regularnie. - Nie wiem po prostu, jak to się stało, czy rzeczywiście [kierowca prowadzący pojazd - red.] zasnął, czy zasłabł. Nie mam pojęcia. To wszystko wyjaśni dochodzenie - oświadczył.

Relacja pasażerki

Pasażerowie autokaru opowiadali o przebiegu wypadku. - Rozmawiałam przez telefon z koleżanką i nagle: "bum". Autobus się przewrócił, przekoziołkował. Uderzyłam głową, ale byłam na tyle przytomna, że widziałam, co się stało. Wszystkie siedzenia były powyrywane, ludzie byli pod fotelami. Wszyscy krzyczeli: "ratunku" - powiedziała pani Helena w rozmowie z dziennikarzami.

Ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię do kontaktu w sprawie wypadku: +36 20 472 9502. Najnowsze informacje na temat zdarzenia można uzyskać również w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerami telefonu: 17 867 12 38 oraz 17 867 18 64.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
36 min
Donald Tusk
Tusk cytowany przez amerykańską prasę. "To zrobiło bardzo duże wrażenie"
Rozmowy na szczycie
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
ruch drogowyWypadkiWęgryProkuraturaRządInspekcja Transportu DrogowegoResort zdrowiaWojewoda podkarpackiwojewództwo podkarpackiePodkarpacie
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Ulewa, burza
Burze z ulewami. Ostrzeżenia IMGW
METEO
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Paliwo tańsze nawet o złotówkę. Tyle zapłacimy w poniedziałek za tankowanie
BIZNES
imageTitle
Tabela medalowa lekkoatletycznych mistrzostw Europy. Które miejsce zajęła Polska?
EUROSPORT
imageTitle
Dorosła do sukcesów, ma upragniony medal. "Nie wątpiłam w siebie"
EUROSPORT
Todd Blanche
Niezależność od Trumpa? Prokurator generalny USA: nie zamierzam tego obiecywać
Świat
Karol Nawrocki Wybory Prezydenta RP 2025 - kampania przed II turą
Tomczyk: wtedy Nawrocki zachował się jak zwykły damski bokser
Fakty po Faktach
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Sześć rzeczy, które warto dziś wiedzieć
najważniejsze informacje
imageTitle
Bez wicemistrzyni Europy ani rusz. Niepowodzenie kobiecej sztafety
EUROSPORT
GettyImages-2290237028
Kolejny polski medal na mistrzostwach Europy
EUROSPORT
imageTitle
Świątek świetnie zna kolejną rywalkę. Kiedy jej mecz w 3. rundzie w Cincinnati?
EUROSPORT
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Pierwsze ofiary zidentyfikowane
Polska
W akcji biorą udział psy tropiące
Kobieta postrzelona w Swarzędzu. 51-latek zatrzymany
Poznań
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Będzie kontrola firmy przewozowej. Właściciel zabrał głos
Polska
setki
"Teraz nasi przyjaciele nie żyją". Wstrząsające relacje
Rzeszów
imageTitle
Pechowy finisz. Miko Marczyk otarł się o podium w Rajdzie Barum
EUROSPORT
Pożary na wyspie Salamina
Dwie osoby nie żyją, setki ewakuowano. "To prawdziwa katastrofa"
METEO
Foka w Mielnie
"Nigdy nie spodziewałem się, że coś takiego może się wydarzyć"
METEO
imageTitle
Okoliczności tragicznego wypadku w Portugalii. Kierowca wprowadzony w błąd
EUROSPORT
imageTitle
Czarny koń China Open poskromiony w finale
EUROSPORT
Świątek
Pokaz siły. Świątek idzie za ciosem w Cincinnati
EUROSPORT
Hiszpania
Nawałnica na zachodzie Hiszpanii. Dwie osoby nie żyją
METEO
Specjalny samolot przed wylotem na Węgry
Nowe informacje. Ruch w sprawie kierowcy
Polska
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
"Skończyło się tragicznie". Sołtys Siedlisk o wypadku autokaru
Polska
baltyk litwa shutterstock_2572416689
Tragedia w litewskim kurorcie. Nie żyje nastolatek z Polski
METEO
imageTitle
Media: Carlos Sainz junior zdecydował o swojej przyszłości w Formule 1
EUROSPORT
imageTitle
23 sekundy. Tyle zajęło rozpoczęcie strzeleckiego sezonu w Anglii
EUROSPORT
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wylot specjalnego samolotu. Będzie konferencja
Polska
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Co wiemy o tragedii Polaków na Węgrzech
Świat
Opady na godzinę 23 wg modelu GFS
Nawet 40 litrów wody. Idą burze z ulewami
METEO
imageTitle
Motor zaskoczył GKS rzutem na taśmę
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica