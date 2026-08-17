Polska Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Najważniejsze informacje Oprac. Filip Czerwiński |

Wypadek autokaru z Polakami na Węgrzech. Na miejscu pracują służby Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE

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Kluczowe fakty: Autokar z 57 polskimi pielgrzymami wracającymi z Medjugorje wypadł z autostrady M3 na Węgrzech. Zginęło 12 osób, a dziesięć zostało ciężko rannych.

Premier zdecydował o wysłaniu na Węgry specjalnego samolotu. Polecieli medycy, konsulowie i przedstawiciele rządu.

Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo.

Inspekcja Transportu Drogowego zapowiedziała kontrolę firmy przewozowej.

Około godziny 1 w niedzielę na autostradzie M3 na wschodzie Węgier, niedaleko miejscowości Mezokeresztes, autokar z polskimi pielgrzymami wpadł do rowu. Zginęło 12 osób. Dziesięć kolejnych osób w stanie bardzo ciężkim trafiło do szpitali. W pojeździe znajdowało się 57 pasażerów, którzy wracali z Medjugorje w Bośni i Hercegowinie, oraz dwóch kierowców.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE

Pierwsze ofiary zidentyfikowane

W niedzielę potwierdzono tożsamość sześciu ofiar wypadku - przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, gdyż to właśnie z tego województwa była większość pielgrzymów.

Zbierane są zespoły, które mają przekazać rodzinom informację o śmierci ich bliskich. Mają się w nich znaleźć psychologowie - "po to, żeby udzielić rodzinom wsparcia", jak wyjaśniła Teresa Kubas-Hul.

Według informacji wojewody, pielgrzymka wyruszyła ze Strzyżowa, jednak uczestniczyli w niej mieszkańcy całego regionu, między innymi Rzeszowa oraz powiatów strzyżowskiego, rzeszowskiego, leżajskiego i jasielskiego.

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Rząd gotowy do transportu rannych. Samolot poleciał na Węgry

Dziesięć osób rannych w wypadku trafiło do szpitali. Jeszcze w niedzielę, decyzją premiera Donalda Tuska, na Węgry wyleciał polski samolot z trzema konsulami oraz sześcioma medykami na pokładzie: anestezjologiem, chirurgiem, ortopedą oraz trzema ratownikami medycznymi. Polecieli też wiceszefowa Ministerstwa Zdrowia Katarzyna Kacperczyk i wiceszef polskiej dyplomacji Wojciech Zajączkowski.

Jeszcze w nocy, tuż po przylocie, odbyło się spotkanie w ambasadzie w Budapeszcie. Rano polska delegacja wyruszy do szpitali, gdzie trafili poszkodowani.

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Kacperczyk przekazała w niedzielę, że przygotowane zostały miejsca w Polsce, które będą przyjmować poszkodowanych w wypadku. Dodała, że do transportu pacjentów rząd ma do dyspozycji karetki, samolot transportowy CASA, a także dwa specjalistyczne samoloty.

- Będziemy się starać w pierwszej kolejności lokować pacjentów jak najbliżej miejsca zamieszkania, czyli w województwie podkarpackim, w Rzeszowie, ale po ocenie przez naszych medyków stanu zdrowia i możliwości transportu również mamy do dyspozycji ośrodki wysokospecjalistyczne, jeśli zajdzie taka potrzeba, to jest szpital MSWiA w Warszawie i Szpital Wojskowy-Instytut Medyczny na Szaserów również w Warszawie. Mamy też do dyspozycji szpitale kliniczne uniwersyteckie - powiedziała wiceszefowa MZ.

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Działania prokuratury i służb

Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Krośnie. "Prokuratura działa - podejmujemy natychmiastowe czynności w celu pełnego wyjaśnienia przyczyn i przebiegu tej tragedii" - napisał w serwisie X w niedzielę minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. "Pozostajemy w ścisłej współpracy z organami węgierskimi oraz w pełnej koordynacji ze służbami konsularnymi" - dodał.

Węgierska policja przesłuchała dwóch kierowców autokaru, Jeden został zwolniony, a drugiego zatrzymano - jak poinformował Wojciech Zajączkowski, wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, podczas wieczornej niedzielnej konferencji prasowej.

- Jutro zlecamy kontrolę tej firmy przewozowej - powiedział w niedzielę w "Faktach po Faktach" w TVN24 Marek Konkolewski, pełniący obowiązki zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Poinformował, że firma ta była kontrolowana przez ITD 11 razy, z czego w dwóch przypadkach stwierdzono nieprawidłowości.

Właściciel firmy przewozowej Tadeusz Dykas przekazał, że obaj kierowcy, którzy kierowali autokarem, jeżdżą do Medjugorje regularnie. - Nie wiem po prostu, jak to się stało, czy rzeczywiście [kierowca prowadzący pojazd - red.] zasnął, czy zasłabł. Nie mam pojęcia. To wszystko wyjaśni dochodzenie - oświadczył.

Relacja pasażerki

Pasażerowie autokaru opowiadali o przebiegu wypadku. - Rozmawiałam przez telefon z koleżanką i nagle: "bum". Autobus się przewrócił, przekoziołkował. Uderzyłam głową, ale byłam na tyle przytomna, że widziałam, co się stało. Wszystkie siedzenia były powyrywane, ludzie byli pod fotelami. Wszyscy krzyczeli: "ratunku" - powiedziała pani Helena w rozmowie z dziennikarzami.

Ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię do kontaktu w sprawie wypadku: +36 20 472 9502. Najnowsze informacje na temat zdarzenia można uzyskać również w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerami telefonu: 17 867 12 38 oraz 17 867 18 64.