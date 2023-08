Skutery zderzyły się na jeziorze, są ranni

Do zdarzenia na jeziorze Jamno w powiecie koszalińskim doszło w niedzielę ok. godz. 15. Zderzyły się tam dwa skutery wodne.

W rozmowie z TVN24 Izabela Sreberska z policji w Koszalinie powiedziała, że policjanci obejrzeli zabezpieczony monitoring, ponieważ mieli wątpliwości co do wyjaśnień dotyczących jednego z kierujących skuterem. Jak przekazała, doszło do zderzenia czołowego, a kierujący musieli się widzieć przed zdarzeniem. - Na tę chwilę może to zostać zakwalifikowane jako wina obopólna dwójki kierujących - poinformowała policjantka.