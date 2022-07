Przejechał kilkaset kilometrów bez postojów. Zasnął i dachował

Zmęczony wracał z pracy z Niemiec do Polski, przez całą drogę pił napoje energetyczne. Na autostradzie A4 pod Tarnowem zasnął za kierownicą i dachował.

Do wypadku samochodu osobowego na autostradzie A4 pod Tarnowem (Małopolska), na jezdni w kierunku Rzeszowa, doszło w piątek około godziny 5 rano. Dachowało tam bmw, którym podróżowało dwóch mężczyzn.

Zamiast odpoczynku - napoje energetyczne

- Ratownicy udzieli pierwszej pomocy dwóm mężczyznom uczestniczącym w zdarzeniu drogowym. Trafili oni do brzeskiego szpitala. Badania wykonane w placówce medycznej wykluczyły potrzebę ich hospitalizacji - powiedział aspirant sztabowy Paweł Klimek, oficer prasowy tarnowskiej policji. Obaj mężczyźni zostali już wypisani ze szpitala.

Za kierownicą bmw siedział 50-letni mieszkaniec Podkarpacia. Mężczyzna - jak tłumaczył funkcjonariuszom - tuż po zakończonej w Niemczech pracy, wsiadł ze swoim pasażerem do samochodu i wyruszył do Polski. - Nie robili żadnych przerw, jedynie kierowca pił napoje energetyczne. Niestety zmęczenie go pokonało i w pewnym momencie zasnął za kierownicą. Na szczęście w groźnym dachowaniu nikt nie ucierpiał, zniszczony jedynie został samochód - poinformował Klimek.