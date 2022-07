Przesłuchania funkcjonariuszy BOR w sprawie wypadku kolumny Szydło. Kościelnik: wierzę w sprawiedliwość

Prokuratura: kwestia użycia sygnałów dźwiękowych nie zmienia obrazu zdarzenia

Zdaniem obrony to okoliczność istotna w ustaleniu, czy kolumna, którą poruszała się ówczesna premier Beata Szydło, była uprzywilejowana. Innego zdania jest prokuratura. - Z perspektywy oskarżenia publicznego mogę wskazać, że w zasadzie nie zmieniło to nic w dotychczasowym obrazie przebiegu zdarzenia, jak i tych ustaleń, jakie poczyniła prokuratura - powiedział reporterowi TVN24 prokurator Rafał Babiński.

Na kolejnej rozprawie, wyznaczonej na 14 września, sąd "będzie podejmował decyzję, co do dalszych wniosków dowodowych złożonych w sprawie, w tym tego o przesłuchanie pozostałych funkcjonariuszy BOR, którzy byli na miejscu (wypadku - red.)" - powiedział adwokat Władysław Pociej, obrońca Sebastiana Kościelnika.

Kościelnik: wierzę w sprawiedliwy wyrok

W rozmowie z dziennikarzem TVN24 Kościelnik przyznaje, że po pięciu latach od wypadku wciąż czeka na zadowalający go wyrok. - Szczerze mówiąc przyzwyczaiłem się do tego, że przyjeżdżam tutaj (do sądu - red.) praktycznie co miesiąc na rozprawę. Fakt, trwa to już ponad pięć lat, z czego cztery lata przed sądem. Nadal, pomimo upływu czasu i tych wszystkich dziwnych rzeczy, które wydarzyły się po drodze, wierzę w sprawiedliwość i w sprawiedliwy wyrok - powiedział w czwartek Mateuszowi Półchłopkowi Sebastian Kościelnik.