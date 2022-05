Śledztwo w sprawie uszkodzonych dowodów ze sprawy wypadku Beaty Szydło umorzone

czytaj dalej

Recep Tayyip Erdogan rządzi Turcją od blisko 20 lat i chce to robić przez co najmniej pięć kolejnych. Zamierza ubiegać się o reelekcję w przyszłorocznych wyborach, ale tym razem jego zwycięstwo nie jest takie oczywiste. Pierwszy raz od dawna turecka opozycja ma realne szanse, by wreszcie odsunąć go od władzy.