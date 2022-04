Kolejna rozprawa w sprawie wypadku Beaty Szydło. Zeznawał były oficer BOR

- Ja podtrzymuję to, co powiedziałem wcześniej, że nie było sygnałów dźwiękowych podczas przejazdu kolumny w Oświęcimiu - mówił we wtorek były BOR-owiec w rozmowie z Mateuszem Półchłopkiem, dziennikarzem TVN24.

Komentują oskarżony i prokurator

Prokurator Rafał Babiński przekonywał natomiast, że zeznania byłego oficera BOR niczego nie wnoszą do sprawy. - Przedmiotem oceny sądu był sposób zachowania kierowcy seicento. I ten sposób poruszania się został ustalony na podstawie określonego materiału dowodowego. Ten materiał to zeznania świadków, protokoły oględzin, opinie. I mogę tylko powiedzieć, że treść zeznań nie zmienia w najmniejszym stopniu ustaleń dotyczących odpowiedzialności i sposobu zachowania kierowcy - powiedział Babiński.

Fałszywe zeznania

- Generalnie wszyscy wiedzieliśmy, że nie było włączonych sygnałów dźwiękowych – mówił w rozmowie z "Wyborczą". - Powiedziałem to, co jest w protokole: że jechaliśmy na sygnałach świetlnych i dźwiękowych. To była odpowiedź na konkretne pytania. Potem powtórzyłem to samo w prokuraturze. Od kolegów wiedziałem, że oni też tak zeznali - mówił.