Sąd złożył zawiadomienie w sprawie kierowcy limuzyny Szydło. Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania

W połowie lipca pismo oświęcimskiego sądu w tej sprawie wpłynęło do tamtejszej prokuratury. W lakonicznym wniosku nikt personalnie nie został jednak wymieniony, dlatego śledczy poprosili o jego uzupełnienie. Gdy to się stało, Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu przekazała sprawę Prokuraturze Okręgowej w Krakowie, która obecnie podjęła decyzję.

14.06 | Do wypadku kolumny rządowej ówczesnej premier Beaty Szydło doszło 10 lutego 2017 roku, na jednej z ulic Oświęcimia. Oskarżony o nieumyślne spowodowanie wypadku został 23-letni Sebastian Kościelnik, który feralnego dnia jechał fiatem seicento.

Prokurator chciał kary roku ograniczenia wolności oraz prac społecznych

W mowach końcowych obrońca Sebastiana Kościelnika wnioskował o uniewinnienie swojego klienta . Prokurator żądał uznania go za winnego i wyznaczenia kary roku ograniczenia wolności i prac społecznych. Stosunkowo niski wymiar żądanej kary tłumaczył tym, że "ma ona mieć charakter wychowawczy, gdyż oskarżony jest młodym człowiekiem".

Wypadek rządowej kolumny w Oświęcimiu

Do wypadku doszło 10 lutego 2017 roku w Oświęcimiu . Policja podała, że rządowa kolumna trzech samochodów, w której jechała ówczesna premier Beata Szydło (jej pojazd był w środku kolumny), wyprzedzała fiata seicento. Jego kierowca Sebastian Kościelnik przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i uderzył w auto ówczesnej szefowej rządu, które wjechało w drzewo. Poszkodowana została premier oraz funkcjonariusze BOR.

W połowie marca 2018 r. krakowska prokuratura okręgowa wystąpiła do sądu w Oświęcimiu z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania. Śledczy chcieli wyznaczenia Kościelnikowi okresu próby wynoszącego rok. Mężczyzna miałby też zapłacić 1,5 tys. złotych nawiązki. Kierowca na umorzenie nie zgodził się.

Prokuratura skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Wskazała w nim, że kierowca przepuścił samochód emitujący świetlne sygnały uprzywilejowania, ale później nie zachował ostrożności, nie obserwował jezdni za swoim autem i nie upewnił się, czy pojazd uprzywilejowany jest jeden, czy więcej. Ruszył, nie ustępując pierwszeństwa, i doprowadził do zderzenia z drugim samochodem BOR, który go wyprzedzał.