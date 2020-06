Sprawa wypadku Szydło wraca na wokandę

Po ośmiomiesięcznej przerwie odbędzie się kolejna rozprawa dotycząca wypadku ówczesnej premier Beaty Szydło w Oświęcimiu, do którego doszło w 2017 roku. Prokuratura zarzuciła Sebastianowi Kościelnikowi - kierowcy seicento, z którym zderzyło się rządowe audi - nieumyślne spowodowanie wypadku. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.

Jak relacjonowała reporterka TVN24 Marta Gordziewicz, przerwa w procesie była spowodowana najpierw tym, że sąd bardzo długo oczekiwał na opinię biegłych. Dodała, że chodziło o to, że obrona powzięła wątpliwości co do jednego z nagrań z monitoringu. Dzisiaj prawdopodobnie w sądzie ta opinia zostanie ujawniona. Drugim elementem, który wpłynął na przerwę w procesie było ograniczenie w działalności sądów na czas epidemii COVID-19. Na wokandy wchodziły bowiem jedynie pilne sprawy.