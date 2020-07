Sprawa wypadku Szydło dobiega końca. Sąd wysłuchał mów końcowych

Po ponad trzech latach proces w sprawie wypadku byłej premier Beaty Szydło, której limuzyna zderzyła się z fiatem seicento, dobiega końca. We wtorek sąd w Oświęcimiu wysłuchał niejawnej części mów końcowych. W czwartek ma zapaść wyrok w tej sprawie.

Jak relacjonowała we wtorek reporterka TVN24 Marta Gordziewicz, niejawna część mów końcowych obejmowała materiał, który został utajniony na etapie śledztwa prokuratorskiego, a później także w postępowaniu przed sądem. Chodzi o zeznania ówczesnej szefowej rządu Beaty Szydło, funkcjonariuszy byłego Biura Ochrony Rządu oraz objęte tajemnicą materiały, dotyczące zasad przewożenia najważniejszych osób w państwie.

- Samochody rządowe poruszające się tamtego dnia po tej ulicy nie miały statusu pojazdów uprzywilejowanych, były to zwykłe pojazdy generalnie stosujące piracki sposób jazdy - powiedział we wtorek Władysław Pociej, obrońca Sebastiana Kościelnika, kierowcy fiata seicento, który w lutym 2017 roku zderzył się z limuzyną byłej premier. - Dla mnie dużym zaskoczeniem było niedopuszczenie mnie do czynności przesłuchania pani Szydło, również dużym zaskoczeniem było dla mnie ujawnienie uszkodzonych materiałów dowodowych, mówię o płytach CD - dodał prawnik.