Zeznawali ostatni biegli ws. wypadku Beaty Szydło sprzed trzech lat. Sąd podał datę wyroku

Jak relacjonowała reporterka TVN24 Marta Gordziewicz, według opinii biegłych limuzyna, w której znajdowała się ówczesna premier, jechała nie szybciej niż 55-60 km/h. Zdaniem sądowych ekspertów nawet, jeśli kierowcy Biura Ochrony Rządu popełnili jakiś błąd, to kierowca seicento przyczynił się do spowodowania tego wypadku.

Przerwa w procesie

Sprawa wypadku Beaty Szydło, do którego doszło 10 lutego 2017 w Oświęcimiu, wróciła na wokandę po ośmiu miesiącach. Jak tłumaczyła na antenie TVN24 Marta Gordziewicz, ta przerwa początkowo była spowodowana tym, że sąd bardzo długo oczekiwał na opinię biegłych. Dodała, że chodziło o to, że obrona powzięła wątpliwości, co do jednego z nagrań z monitoringu. Drugim elementem, który wpłynął na przerwę w procesie było ograniczenie w działalności sądów na czas epidemii COVID-19. Na wokandy wchodziły bowiem jedynie pilne sprawy.