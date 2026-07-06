Polska Wypadek autobusu w Warszawie, odtajnienie donacji dla Ukrainy, Brazylia odpada z mundialu Filip Czekała |

Wypadek autobusu w Warszawie. Informacja rzecznika KSP podkom. Jacka Wiśniewskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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1. Autobus wjechał w przejście podziemne w Warszawie

W niedzielę wieczorem w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich, przy dworcu Warszawa Zachodnia, autobus linii 186 zderzył się z tramwajem i 14 samochodami, po czym wjechał w przejście podziemne, do którego wcześniej wpadł inny uderzony samochód. Poszkodowane zostały cztery osoby, z czego trzy po badaniach opuściły już szpital. Kierowcą autobusu był 58-letni Polak. Z jego relacji wynika, że miał problem z hamowaniem, twierdzi, że w autobusie mogło dojść do awarii.

2. Kosiniak-Kamysz: zleciłem odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026

"Po konsultacji z premierem Donaldem Tuskiem, zachowując odpowiedzialność wobec opinii publicznej, w zgodzie z przepisami prawa, zleciłem odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026" - poinformował w niedzielę na portalu X minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier dodał, że o każdej donacji informowany jest prezydent. Decyzja zapadła po wpisach polityków opozycji w mediach społecznościowych sugerujących, że Polska przekazała Ukrainie pociski PAC-3 MSE.

Jak podała w programie "W kuluarach" dziennikarka TVN24 Agata Adamek, w poniedziałek minister przedstawi publicznie te dane.

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3. Ciało kobiety w domu. Zatrzymany jej mąż

W piątek po południu policja otrzymała zgłoszenie, że w jednym z domów w miejscowości Borków pod Kielcami jest kobieta, która nie daje oznak życia. Wstępne ustalenia służb wykazały, że do śmierci kobiety mogł przyczynić się jej mąż. Zarządzono obławę, w której uczestniczyło ponad 100 policjantów. 65-latka zatrzymano w niedzielę rano. Wieczorem usłyszał zarzut zabójstwa, do którego się przyznał.

4. Kasacja w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. W składzie był neosędzia

Sprawa bójki na Nowym Świecie w Warszawie z maja 2022 roku, w której zginął 29-letni Maciej pobity i kilkukrotnie ugodzony nożem wróci na wokandę. Sąd Najwyższy uznał zasadność kasacji wniesionej przez obrońców Łukasza G. i Sebastiana W., skazanych na siedem lat więzienia za udział w bójce ze skutkiem śmiertelnym. Powodem było to, że w składzie sądu pierwszej instancji była tak zwana neosędzia. Sprawa Łukasza G. i Sebastiana W. trafi do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

5. Sensacja na Mundialu. Norwegia eliminuje Brazylię

Norwegia pokonała 2:1 Brazylię w 1/8 finału Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej i wysłała Canarinhos do domu. Wszystkie bramki padły w drugiej połowie meczu. Dwie bramki dla Skandynawów strzelił Erling Haaland, honorowe trafienie dla podopiecznych Carlo Ancelottiego zaliczył w 99. minucie Neymar. W 14. minucie rzutu karnego dla Brazylii nie wykorzystał Bruno Guimareas, jego strzał obrobił Orjan Nyland.

W drugim meczu 1/8 finału gospodarze turnieju Meksykanie przegrali 2:3 z Anglią. Dwie bramki dla Synów Albionu zdobył Jude Bellingham, trzecią z rzutu karnego Harry Kane, dla którego to szósta bramka w turnieju. Dla Meksyku trafiali Julian Quinones oraz Raul Jimenez.

W 1/4 finału Norwegowie zmierzą się z Anglią.