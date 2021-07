Wynton Marsalis w "Rozmowach na 20-lecie". Oglądaj w TVN24 i TVN24 GO

Z okazji 20-lecia stacji na antenie TVN24 kontynuujemy cykl rozmów z wybitnymi postaciami światowej polityki, kultury, nauki i sportu. Gościem drugiego odcinka będzie amerykański muzyk jazzowy, kompozytor, a równocześnie aktywista na rzecz edukacji i praw człowieka - Wynton Marsalis. Program "Rozmowy na 20-lecie" poprowadzi Piotr Kraśko, a będzie go można zobaczyć w najbliższy piątek, 9 lipca, o godzinie 20:30 w TVN24 i TVN24 GO.

Do cyklu "Rozmowy na 20-lecie" zapraszamy wielkie osobowości światowej polityki, kultury, nauki i sportu, które rzadko udzielają wywiadów. Wspólnie zastanowimy się, z jakimi wyzwaniami mierzy się współczesny świat, co się zmieniło w Polsce i na świecie od czasu, kiedy telewizja TVN24 zaczęła nadawanie. Gdzie dziś jesteśmy i dokąd zmierzamy jako ludzie, jako społeczeństwa, państwa, jako wspólnota europejska i wreszcie, patrząc globalnie, jako świat. Jubileusz 20-lecia TVN24 to okazja, żeby się zatrzymać i spojrzeć na bieżące sprawy i wyzwania z innej perspektywy i w szerszym kontekście.

W tym roku Wynton Marsalis po 27-latach wrócił do Bielsko-Białej, gdzie w ramach festiwalu Bielska Zadymka Jazzowa, zaprezentował na żywo swoją płytę poświęconej demokracji "The Democracy! Suite". To tam spotkał się z Piotrem Kraśką, któremu w rozmowie zdradził dlaczego jazz to idealna metafora demokracji oraz w jakim celu uczy swoich studentów na zajęciach jazzowych o amerykańskiej konstytucji. Ikona światowego jazzu mówi również o symbolach, które powinniśmy naśladować i ich zmianie; pomnikach, które powinny zostać usunięte oraz amerykańskiej duszy z początku XXI wieku.