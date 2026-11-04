Polska Wyniki wyborów w USA mogą wpłynąć na ekstradycję Zbigniewa Ziobry? Waldemar Żurek odpowiada Justyna Sochacka |

Rzeczniczka prokuratora generalnego: jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Art Service/PAP

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Według niepełnych jeszcze wyników, we wtorkowych połówkowych wyborach do Kongresu Partia Republikańska poniosła porażkę, tracąc na rzecz Partii Demokratycznej większość w obu izbach.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek został zapytany na środowej konferencji prasowej, czy wyniki wyborów w USA mogą wpłynąć na postępowanie ekstradycyjne względem posła PiS Zbigniewa Ziobry. Wniosek o aresztowanie i ekstradycję byłego szefa resortu sprawiedliwości dotarł do USA kilka miesięcy temu.

Żurek przypomniał, że wcześniej Ziobro znalazł schronienie na Węgrzech, w czasach rządów Viktora Orbana. Jak zauważył obecność Ziobry w danym kraju, "wspieranie władzy, która akurat rządzi, przynosi pecha".

- Nie ma wątpliwości dla mnie, że Ziobro nie byłby w stanie dostać się legalnie do Stanów Zjednoczonych, gdyby nie było parasola ochronnego, politycznego - powiedział minister.

- Mam nadzieję, że teraz, jak Amerykanie przestaną się zajmować wyborami, bo w ostatnich tygodniach tylko na tym się skupili, będziemy mogli więcej informować opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych, że dają schronienie osobie, która jest podejrzewana o przestępstwa kryminalne, o malwersację publicznych środków - dodał Żurek.

Żurek: będę apelował, żeby nie było "parasola ochronnego" dla Ziobry

Wyraził nadzieję, że "administracja po tych wyborach będzie bardziej skłonna do współpracy z polskim wymiarem sprawiedliwości".

- Wiemy dobrze, że ta procedura jest tak skonstruowana, że na początku decyduje sąd, ale ostatecznie zapada decyzja polityczna i musi tam być podpis osoby, która sprawuje funkcję polityczną. Więc ja będę apelował, żeby takiej osłony i takiego parasola ochronnego nie było. Zobaczymy jak będzie w praktyce. Trudno powiedzieć - zaznaczył minister sprawiedliwości.

Sprawa Zbigniewa Ziobry

Zbigniew Ziobro ma sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Zgodę na areszt wobec byłego ministra sąd rejonowy wyraził w lutym tego roku. Decyzja ta uprawomocniła się w lipcu. Za Ziobrą wydano również list gończy.

10 maja, po przegranych przez Victora Orbana wyborach na Węgrzech, Ziobro poinformował, że przebywa w USA. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Już wtedy Żurek zapowiadał wniosek o ekstradycję.

14 lipca minister sprawiedliwości poinformował stronę amerykańską, że na Ziobrze ciąży 26 zarzutów kryminalnych. Pod koniec sierpnia do Amerykanów dotarł wniosek o aresztowanie i ekstradycję Ziobry.

Zgodnie z umową między Polską a USA w sprawie ekstradycji wniosek o wydanie osoby ściganej, wraz z dokumentami dodatkowymi, przekazuje się w drodze dyplomatycznej. Jak czytamy w umowie, przestępstwem stanowiącym podstawę wydania osoby ściganej jest to, które według obowiązującego w obu państwach prawa jest zagrożone karą pozbawienia wolności o maksymalnym wymiarze powyżej jednego roku lub karą surowszą.