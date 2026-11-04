Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w USA
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Wyniki wyborów w USA mogą wpłynąć na ekstradycję Zbigniewa Ziobry? Waldemar Żurek odpowiada

|
Zbigniew Ziobro
Rzeczniczka prokuratora generalnego: jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Art Service/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Minister sprawiedliwości wyraził nadzieję, że po wyborach amerykańska administracja może być bardziej skłonna do współpracy przy ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Jak mówił, będzie apelował, żeby nie było "parasola ochronnego" dla byłego szefa resortu sprawiedliwości.

Według niepełnych jeszcze wyników, we wtorkowych połówkowych wyborach do Kongresu Partia Republikańska poniosła porażkę, tracąc na rzecz Partii Demokratycznej większość w obu izbach.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek został zapytany na środowej konferencji prasowej, czy wyniki wyborów w USA mogą wpłynąć na postępowanie ekstradycyjne względem posła PiS Zbigniewa Ziobry. Wniosek o aresztowanie i ekstradycję byłego szefa resortu sprawiedliwości dotarł do USA kilka miesięcy temu.

Żurek przypomniał, że wcześniej Ziobro znalazł schronienie na Węgrzech, w czasach rządów Viktora Orbana. Jak zauważył obecność Ziobry w danym kraju, "wspieranie władzy, która akurat rządzi, przynosi pecha".

- Nie ma wątpliwości dla mnie, że Ziobro nie byłby w stanie dostać się legalnie do Stanów Zjednoczonych, gdyby nie było parasola ochronnego, politycznego - powiedział minister.

- Mam nadzieję, że teraz, jak Amerykanie przestaną się zajmować wyborami, bo w ostatnich tygodniach tylko na tym się skupili, będziemy mogli więcej informować opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych, że dają schronienie osobie, która jest podejrzewana o przestępstwa kryminalne, o malwersację publicznych środków - dodał Żurek.

Żurek: będę apelował, żeby nie było "parasola ochronnego" dla Ziobry

Wyraził nadzieję, że "administracja po tych wyborach będzie bardziej skłonna do współpracy z polskim wymiarem sprawiedliwości".

- Wiemy dobrze, że ta procedura jest tak skonstruowana, że na początku decyduje sąd, ale ostatecznie zapada decyzja polityczna i musi tam być podpis osoby, która sprawuje funkcję polityczną. Więc ja będę apelował, żeby takiej osłony i takiego parasola ochronnego nie było. Zobaczymy jak będzie w praktyce. Trudno powiedzieć - zaznaczył minister sprawiedliwości.

Sprawa Zbigniewa Ziobry

Zbigniew Ziobro ma sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Zgodę na areszt wobec byłego ministra sąd rejonowy wyraził w lutym tego roku. Decyzja ta uprawomocniła się w lipcu. Za Ziobrą wydano również list gończy.

10 maja, po przegranych przez Victora Orbana wyborach na Węgrzech, Ziobro poinformował, że przebywa w USA. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Już wtedy Żurek zapowiadał wniosek o ekstradycję.

14 lipca minister sprawiedliwości poinformował stronę amerykańską, że na Ziobrze ciąży 26 zarzutów kryminalnych. Pod koniec sierpnia do Amerykanów dotarł wniosek o aresztowanie i ekstradycję Ziobry.

Zgodnie z umową między Polską a USA w sprawie ekstradycji wniosek o wydanie osoby ściganej, wraz z dokumentami dodatkowymi, przekazuje się w drodze dyplomatycznej. Jak czytamy w umowie, przestępstwem stanowiącym podstawę wydania osoby ściganej jest to, które według obowiązującego w obu państwach prawa jest zagrożone karą pozbawienia wolności o maksymalnym wymiarze powyżej jednego roku lub karą surowszą.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Waldemar ŻurekZbigniew ZiobroUSA
Czytaj także:
Akcje "Znicz" i "Hiena" na stołecznych cmentarzach
Akcje "Hiena” i "Znicz" w Warszawie: 200 mandatów, odholowane auta
WARSZAWA
AdobeStock_536273611
Jak zmienią się raty kredytów w Polsce? Podwyżki nawet o 315 złotych
BIZNES
imageTitle
17-latka wyeliminowała mistrzynię. Godzinę wcześniej usłyszała, że zagra
Najnowsze
Krowy hodowlane
Choroba niebieskiego języka w Wielkiej Brytanii. Tak źle jeszcze nie było
METEO
tankowiec LNG shutterstock_2291056301
USA blisko rekordu. Europa zwiększa dostawy przed zimą
BIZNES
Paweł Wojtunik, były szef CBA
Nie znalazł godziny na badania. Dziś Paweł Wojtunik apeluje do pięćdziesięciolatków
Piotr Dariusz Wójcik
zakupy inflacja
Najnowsze prognozy NBP. Co czeka polską gospodarkę
BIZNES
Wieczór wyborczy demokratów w Nowym Jorku
Co dalej po wyborach w USA? Pięć pytań i odpowiedzi
Świat
Maraton w Nowym Jorku
24-letnia biegaczka zmarła w trakcie maratonu na rabdomiolizę. Co to za stan?
Anna Bielecka
imageTitle
79 lat to nie przeszkoda. Seniorka zagrała w profesjonalnym turnieju
EUROSPORT
Wybuch w leśniczówce i śmierć mężczyzny (zdjęcie ilustracyjne)
Wybuch w leśniczówce i śmierć mężczyzny. Decyzja prokuratury
WARSZAWA
noworodek shutterstock_2459495771
NSA uchylił się od odpowiedzi w sprawie aktów urodzenia. "Utrudnia to naciski na rząd"
Tomasz-Marcin Wrona
Karol Nawrocki - Donald Tusk
"Reszta jest tajemnicą". Tusk o planowanym spotkaniu z Nawrockim
Polska
Nachodził, znieważał i groził śmiercią byłą partnerkę. Rok aresztu za stalking
Przyjeżdżał pod jej dom, wysyłał wiadomości. Odpowie za stalking
Trójmiasto
Mindaugas Sinkeviczius
Sąsiad podąża śladem Polski. Premier wydaje polecenia
BIZNES
Mgła, jesień, zamglenia
Tylko pięć stopni w najcieplejszym momencie dnia. Gdzie będzie najchłodniej
METEO
Sejm
"Walka z wolnością słowa, mediami, z opozycją, demokracją". O co chodzi w ustawie 3003
KONKRET24
Polskie pieniądze leżą na klawiaturze laptopa – zarabiaj pieniądze w internecie.
Cztery banki muszą zmienić swoje procedury. "Zwrócimy utracone pieniądze"
BIZNES
Pieniądze
Stopy procentowe w Polsce. "Presja cenowa nie maleje"
BIZNES
Aleksandra Twaróg
Łukasz Gibała zwolnił rzeczniczkę uczniów. "Bez rozmowy, bez ostrzeżenia"
Kraków
Podcast Arleta Zalewska Konrad Piasecki
Arleta Zalewska i Konrad Piasecki nominowani w plebiscycie "Viva! People Power"
Polska
imageTitle
Real z sensacyjną propozycją dla Nadala. Została przyjęta
EUROSPORT
Zbigniew Bogucki
"Jest jednoznaczna decyzja". Bogucki: zawiadomimy prokuraturę
Polska
Pit Podatek Podatki rozliczenia
Zmiany progów podatkowych. Rządowy projekt wraca do Sejmu
BIZNES
Łukasz Mejza
Byli asystenci Łukasza Mejzy zatrzymani. "Jestem gotowy na konfrontację"
Lubuskie
pap_20250326_0BH
"Na razie przynajmniej". Zaskakujący żart Tuska o NATO
Polska
mid-epa13351732
"Zmiana władzy w Kongresie może być iskrą zapalną". Co czeka dolara?
Łukasz Figielski
Roboty drogowe na trasie S8
Robotnicy i ciężki sprzęt na trasie S8
WARSZAWA
Mirella wyprowadziła się od rodziców, ale kontakt utrzymują
Mirella żyła w izolacji 27 lat. Rodzice kobiety z zarzutami
Katowice
Fiord Hornsund na Spitsbergenie
To najdalej wysunięta na północ polska instytucja naukowa. Czeka ją rozbudowa
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica