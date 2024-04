Dzisiaj mogę uroczyście to ogłosić w imieniu Polski demokratycznej, Polski wolnej, Polaków i Polek, którzy wierzą w swoje siły, że 15 października powtórzył się także w kwietniu. Jestem naprawdę dzisiaj bardzo dumny z nas wszystkich - powiedział w niedzielę w sztabie wyborczym Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk, komentując sondażowe wyniki wyborów samorządowych.

Od godziny 20 w TVN24 i TVN24 GO trwa wieczór wyborczy.

O 21 zamknięto lokale wyborcze i tym samym zakończyła się cisza wyborcza. Jak wynika z sondażu exit poll opublikowanego w niedzielę wieczorem przez Ipsos, w wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju PiS uzyskał 33,7 proc., Koalicja Obywatelska - 31,9 proc., Trzecia Droga - 13,5 proc.; Konfederacja - 7,5 proc.

W Warszawie zwycięzcą okazał się Rafał Trzaskowski , uzyskując - według wstępnych wyników sondażowych - 59,8 proc. głosów, co oznacza, że w stolicy nie będzie drugiej tury. Koalicja Obywatelska odniosła także sukces w Gdańsku, gdzie zwyciężyła Aleksandra Dulkiewicz z poparciem na poziomie 62,3 proc.

Tusk: 15 października powtórzył się także w kwietniu

Jak mówił Tusk, "nie wszyscy dawali nam stuprocentowe gwarancje, że po 15 października ta koalicja, która odegnała złe demony, utrzyma to poparcie, a nawet je zwiększy w wyborach samorządowych". - Dzisiaj mogę uroczyście to ogłosić w imieniu Polski demokratycznej, Polski wolnej, Polaków i Polek, którzy wierzą w swoje siły, że 15 października powtórzył się także w kwietniu. Jestem naprawdę dzisiaj bardzo dumny z nas wszystkich, ze wszystkich Polek i Polaków - oświadczył Tusk.

Jak stwierdził lider Platformy Obywatelskiej, "być może niektórzy myśleli, że będzie łatwiej". - To, że udało nam się odbić kolejne województwa, to, że w miastach PiS, nasz główny oponent, poniósł spektakularną klęskę, to nie zmienia faktu, że dzisiaj widzimy, że ta droga nie będzie łatwa, także w przyszłości. Nic nie będzie łatwe w świecie, w Europie i w Polsce - przekonywał Tusk. Dodał, że "na tej trudnej drodze mamy wielu liderów, wiele liderek".