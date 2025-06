Wybory 2025. Wyniki sondażu late poll Źródło: TVN24

Według sondażu late poll - przeprowadzonego przez Ipsos dla TVN24, Polsat News i TVP - osoby w wieku 60 lat podzieliły się mniej więcej po równo. Karol Nawrocki uzyskał wśród nich 50,7 procent poparcia. Kandydat KO Rafał Trzaskowski może liczyć na 49,3 procent głosów seniorów.

Wcześniej wyniki badania exit poll wskazywały, że Karol Nawrocki uzyskał wśród seniorów 50,1 procent poparcia, a Rafał Trzaskowski - 49,9 procent.

Z badania late poll przeprowadzonego przez Ipsos wynika, że w drugim głosowaniu tegorocznych wyborów prezydenckich wzięło udział 64,3 procent uprawnionych osób w wieku 60 lat i więcej. To najmniej ze wszystkich grup wiekowych ujętych w sondażu.

Najwięcej głosujących to osoby w wieku 50-59 lat (78,6 procent), a na drugim miejscu znaleźli się najmłodsi wyborcy, czyli ci w wieku 18-29 lat (76,3 procent).

Błąd oszacowania wyniku kandydata w badaniu late poll to +/- 1 punkt procentowy. W nocy oczekujemy na kolejny late poll.

Wybory prezydenckie. Znów najniższa frekwencja wśród seniorów

To kolejny sondaż, według którego seniorzy są najmniej zmobilizowaną grupą wyborców. Według badania z pierwszej tury tegorocznych wyborów prezydenckich, zaledwie 59,3 procent z najstarszej grupy wiekowej wybrało się 18 maja do lokali wyborczych. W każdym innym przedziale wiekowym frekwencja była wyższa, na czele z osobami w wieku 50-59 (74,5 procent) oraz w wieku 18-29 lat (72,8 procent).

O tym, że najstarszy elektorat jest najmniej zmobilizowany, świadczyły również sondażowe wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich w 2020 roku. Według Ipsos frekwencja wśród osób w wieku 60 lat i więcej wyniosła wówczas 61,9 procent i też była najniższa ze wszystkich badanych grup wiekowych. Również wówczas okazało się, że najsilniej zmotywowani do głosowania byli wyborcy z przedziału 50-59 lat (75,3 procent).

Jednocześnie elektorat 60 plus jest bez wątpienia najliczniejszy - to aż 10 milionów osób. Nawet przy niskiej frekwencji w pierwszej turze zagłosowało więc według sondażu około 5,9 miliona osób z tej grupy wiekowej, czyli więcej niż uprawnionych do głosowania osób z przedziału 18-29 lat, których jest zaledwie 4,5 miliona. Nawet gdyby głosowali wszyscy najmłodsi wyborcy, i tak zebraliby razem mniej głosów niż trochę ponad połowa głosujących seniorów.

Tak głosowali seniorzy w pierwszej turze. Co się zmieniło?

Osoby w wieku 60 lat i starsze to trzon elektoratu Karola Nawrockiego. Z sondażu Ipsos przeprowadzonego po pierwszym głosowaniu wynikało, że seniorzy stanowili 42,8 procent wyborców kandydata PiS. Na drugim miejscu znalazły się osoby w wieku 50-59 (20,6 procent). Najskromniejszy elektorat Nawrocki ma wśród najmłodszych wyborców (6,1 procent).

W drugiej turze wyborów w 2020 roku najstarsi wyborcy poparli zdecydowanie Andrzeja Dudę, który uzyskał 62,5 procent poparcia w grupie wiekowej 60 plus. Rafał Trzaskowski otrzymał wtedy 37,5 procent głosów seniorów.

Bardziej symetrycznie wśród najstarszych wyborców głosy rozkładały się w drugiej turze wyborów z 2015 roku. Spośród osób w wieku 60 lat i więcej Andrzeja Dudę poparło wówczas 52 procent osób, a Bronisława Komorowskiego - 48 procent.