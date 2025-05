"Akurat w to Nawrockiemu wierzę. Kaczyński może się o tym bardzo boleśnie przekonać"

Profesor Dudek: Nawrocki jest aż za bardzo samodzielny, Kaczyński może się o tym bardzo boleśnie przekonać Źródło: TVN24

Karol Nawrocki jest aż za bardzo samodzielny. Nie chciałbym, żeby Polska tej samodzielności doświadczyła, jak doświadczył jej pan Jerzy i wielu ludzi, którzy stanęli kiedyś na drodze Karola Nawrockiego - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 profesor Antoni Dudek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Profesor Andrzej Rychard z Polskiej Akademii Nauk powiedział, że gdyby w drugiej turze wygrał Nawrocki, to "nastąpiłaby destrukcja obozu rządowego".

Znamy już oficjalne rezultaty pierwszej tury wyborów prezydenckich. Kandydat KO Rafał Trzaskowski uzyskał 31,36 procent głosów, zaś kandydat PiS Karol Nawrocki - 29,54 procent. Sztaby walczą teraz o poparcie ze strony innych kandydatów, przede wszystkim Sławomira Mentzena, który w niedzielnych wyborach zajął trzecie miejsce.

Wyborcy Mentzena "podzielą się na trzy grupy"

O tym, jak w drugiej turze mogą zagłosować wyborcy Mentzena, dyskutowali w "Kropce nad i" w TVN24 profesor Andrzej Rychard, socjolog z Polskiej Akademii Nauk, oraz profesor Antoni Dudek, historyk i politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Profesor Rychard uważa, że wyborcy Mentzena "podzielą się na trzy grupy". - Część, ale nie wiemy jaka, zostanie w domu. Część, zapewne większa, zagłosuje jednak na Nawrockiego, ale nie wykluczam, że jakaś część będzie głosowała także na Trzaskowskiego - wyjaśnił.

Wskazywał, że Konfederacja to "miks bardzo wielu rzeczy." - Tam są elementy dosyć wolnorynkowe, tam są elementy też ksenofobiczne. I to nie jest tak, że wyborcy Mentzena muszą wszystkie elementy akceptować - podkreślił.

Profesor Dudek przypominał, że Mentzen "nie dalej jak kilka dni temu kilkakrotnie niezwykle ostro zaatakował Karola Nawrockiego, odmawiając mu moralnego prawa do prezydentury". - W czym, nawiasem mówiąc, ze Sławomirem Mentzenem się zgadzam - dodał.

- On raczej będzie naprowadzał wyborców, że Nawrocki jest mniejszym złem niż Trzaskowski. Natomiast nie sądzę, żeby wezwał wprost (do głosowania na niego - red.) - dodał politolog i historyk z UKSW.

Profesor Dudek został zapytany, czy wierzy Karolowi Nawrockiemu w to, że nie ma nad sobą żadnego szefa. - Akurat w to mu wierzę. I prezes Kaczyński może się w ciągu dwóch lat bardzo boleśnie o tym przekonać. Jak Karol Nawrocki będzie prezydentem, to będziemy obserwowali, jak ta prezydentura będzie wyglądała - odpowiedział.

- Czyli Nawrocki jest samodzielnym człowiekiem? - dopytywała prowadząca Monika Olejnik. - Tak, aż za bardzo. I ja bym nie chciał, żeby Polska tej samodzielności doświadczyła, tak jak doświadczył jej pan Jerzy i wielu ludzi, którzy stanęli kiedyś na drodze Karola Nawrockiego - dodał profesor Dudek.

Profesor Rychard stwierdził, że gdyby w drugiej turze wygrał Nawrocki, to "nastąpiłaby destrukcja obozu rządowego". - I to by było ze stratą dla Polski. Nastąpiłby właściwie pewnego rodzaju upadek lub co najmniej zaprzeczenie tych zmian, które rozpoczęły się w październiku 2023 roku - dodał socjolog z PAN.

