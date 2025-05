Konferencja prasowa PKW po pierwszej turze wyborów Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski wygrał w większości powiatów Polski zachodniej. Jego kontrkandydat Karol Nawrocki z PiS wygrał w większości powiatów na wschodzie i częściowo w centrum kraju. Im większe miasto, tym więcej wyborców oddawało głos na kandydata Koalicji Obywatelskiej. Zdarzały się też niespodzianki.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo

Kluczowe fakty: Znów "widać zabory". W dużym uproszczeniu ziemie dawnego zaboru rosyjskiego i austriackiego to obszar, w którym więcej głosów ma Karol Nawrocki. Na ziemiach dawnego zaboru pruskiego oraz na tzw. ziemiach odzyskanych na większe poparcie może liczyć Rafał Trzaskowski.

Nawet na ścianie wschodniej i na południowym wschodzie Polski Rafał Trzaskowski albo zwycięża, albo ma bardzo niedużą stratę do kandydata PiS w ośrodkach miejskich.

"Przyczółkami" Nawrockiego na zachodzie są powiaty na Kaszubach, pojedynczy powiat pyrzycki w Zachodniopomorskiem, Zagłębie Miedziowe na Ziemi Lubuskiej i kilka powiatów południowej Opolszczyzny.

Jak informowaliśmy na tvn24.pl, w dziesięciu województwach w pierwszej turze wyborów prezydenckich najwięcej głosów otrzymał Rafał Trzaskowski. Pozostałe sześć regionów zdobył Karol Nawrocki. We wszystkich województwach podium zamyka Sławomir Mentzen. Jeśli chodzi o powiaty, to północ i cały zachód należy do kandydata KO, wschód i centrum Polski - do Karola Nawrockiego. Są jednak miejsca, gdzie mimo zwycięstwa jednego kandydata w całym województwie jego kontrkandydat wygrywał znacząco w dużych miastach.

Łódzkie dla Nawrockiego, ale duże miasta dla Trzaskowskiego

Przykładem, gdzie wybory w całym województwie wygrał kandydat PiS, jest województwo łódzkie. Karol Nawrocki zdobył tam ponad 32 procent głosów, drugie miejsce zajął Rafał Trzaskowski, uzyskując niewiele ponad 30 procent.

W samej Łodzi, ale też w pobliskim powiecie zgierskim i pabianickim z dość dużą przewagą wygrał jednak kandydat KO. Trzaskowski wygrał też w samym Piotrkowie Trybunalskim, ale w powiecie piotrkowskim lepszy był Karol Nawrocki.

Z dużych miast, gdzie wygrał Trzaskowski, są jeszcze Kutno, Tomaszów Mazowiecki, Sieradz i Skierniewice.

Pomorze za Trzaskowskim, kilka powiatów za Nawrockim

Zdecydowanym zwycięzcą wyborów w województwie pomorskim został Rafał Trzaskowski. Zdobył tam ponad 38 procent poparcia. Jego kontrkandydat mógł liczyć na niewiele ponad 22 procent głosów. Tak jak w przypadku województwa łódzkiego, w kilku powiatach zdecydowanie wygrał jednak kandydat PiS. Mowa o powiatach: kartuskim, kościerskim, chojnickim, tucholskim i starogardzkim. We wszystkich Karol Nawrocki uzyskał blisko lub ponad 30 procent poparcia. Rafał Trzaskowski bariery 30 procent nie przekroczył w żadnym z nich. Ciekawostką jest też to, że jedynym powiatem w województwie zachodniopomorskim - w którym wygrał znacząco Rafał Trzaskowski - a który zagłosował na Karola Nawrockiego, jest powiat pyrzycki. Tam kandydat PiS zdobył ponad 35 procent głosów, Trzaskowski blisko 7 procent mniej.

"Przyczółkiem" Karola Nawrockiego na zachodzie kraju jest też lubuskie zagłębie miedziowe. Nawrocki wygrał w bardzo bogatych powiatach polkowickim i lubińskim oraz kilku okolicznych, choć zdecydowana większość powiatów Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska padła łupem Trzaskowskiego.

Ściana wschodnia dla PiS, z małymi wyjątkami

Cała ściana wschodnia zagłosowała za Karolem Nawrockim. W województwie podlaskim kandydat PiS uzyskał ponad 35 procent poparcia. Na Rafała Trzaskowskiego oddało głos nieco ponad 23 procent wyborców. Jest jednak "mała wyspa" na Podlasiu, gdzie kandydat KO wręcz zmiażdżył kontrkandydata z PiS - to powiat hajnowski - na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało tam ponad 33 procent wyborców, na Karola Nawrockiego ponad 18 procent. Sam Trzaskowski na Podlasiu wygrał jeszcze tylko w samej stolicy województwa - w Białymstoku, ale różnica pomiędzy nim a kandydatem z PiS nie jest duża.

Jednocześnie w wielu powiatach Małopolski, Podkarpacia i ściany wschodniej Trzaskowski przegrał nie tylko z Nawrockim, ale także ze Sławomirem Mentzenem. Tak jest chociażby w powiatach: nowotarskim, krośnieńskim, zamojskim, lubaczowskim i praktycznie we wszystkich powiatach wokół Rzeszowa. Dobry wynik na tle Podkarpacia, ale bynajmniej nie zwycięski, Trzaskowski uzyskał w trzech powiatach obejmujących Bieszczady: sanockim, leskim i bieszczadzkim.

Gdzie największe i najmniejsze poparcie w powiatach?

Z danych PKW wynika, że w powiatach ziemskich Rafał Trzaskowski w niedzielnych wyborach najwyższe poparcie uzyskał w powiecie kołobrzeskim w województwie zachodniopomorskim, uzyskując tam 44,35 procent głosów, w karkonoskim w województwie dolnośląskim - 44,08 procent i polickim (ponownie Zachodniopomorskie) - 44,02 procent. Najsłabsze poparcie uzyskał natomiast w powiecie janowskim w województwie lubelskim - 10,47 procent, ropczycko-sędziszowskim w województwie podkarpackim - 10,42 procent i siedleckim w województwie mazowieckim - 9,38 procent. Karol Nawrocki najwyższe poparcie uzyskał w powiecie przysuskim w województwie mazowieckim - 54,73 procent głosów, janowskim w województwie lubelskim - 54,67 procent, leżajskim w województwie podkarpackim - 52,34 procent. Najsłabsze poparcie miał w powiecie poznańskim w województwie wielkopolskim - 16,07 procent i gdańskim w województwie pomorskim - 18,44 procent. Da porównania w wyborach prezydenckich w 2020 roku w pierwszej turze Trzaskowski najwyższe poparcie miał w powiecie poznańskim - 43,05 procent, a ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda w powiecie janowskim - 75,04 procent. Frekwencja w niedzielnych wyborach prezydenckich wyniosła 67,31 procent i była wyższa niż w pierwszej turze wyborów w 2020 roku, kiedy do urn poszło 64,51 procent wyborców.

Znów "widać zabory"

Geograficzno-historyczną ciekawostką jest też orientacyjne pokrycie się obszarów poparcia poszczególnych kandydatów z granicami dawnych zaborów. W dużym uproszczeniu ziemie dawnego zaboru rosyjskiego i austriackiego to obszar, w którym więcej głosów ma Karol Nawrocki. Na ziemiach dawnego zaboru pruskiego oraz na tzw. ziemiach odzyskanych (dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie) na większe poparcie może liczyć kandydat KO.

Jednak nawet na ścianie wschodniej i na południowym wschodzie Polski Rafał Trzaskowski albo zwycięża, albo ma bardzo niedużą stratę do kandydata PiS w ośrodkach miejskich. Wygrywa w Lublinie, Rzeszowie, Tarnobrzegu, Chełmie czy Tarnowie, a minimalnie przegrywa chociażby w Przemyślu.

Z kolei "przyczółkami" Nawrockiego na zachodzie są powiaty na Kaszubach, pojedynczy powiat pyrzycki w Zachodniopomorskiem, zagłębie miedziowe na Ziemi Lubuskiej i kilka powiatów południowej Opolszczyzny.