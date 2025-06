Wyniki wyborów 2025. Jak głosowano w miastach i na wsiach. Widać duży podział

Bobiński: To były wybory, w których wielu wyborców do ostatniej chwili się wahało Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej: Nawrocki wygrywa w sondażu. W TVN24 specjalne wydanie "W kuluarach" WYDANIE SPECJALNE

Według sondażu exit poll dla TVN24, Polsat News i TVP wśród wyborców na wsiach triumfował Karol Nawrocki - otrzymał tam aż 63,4 procent głosów. Poparcie dla Rafała Trzaskowskiego na wsiach wyniosło 36,6 procent.

W miastach natomiast wygrał kandydat KO. W tych poniżej 50 tysięcy mieszkańców na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 52,8 procent wyborców, a na Karola Nawrockiego 47,2 procent.

W miastach liczących od 51 do 200 tysięcy mieszkańców Rafał Trzaskowski zdobył 59,4 procent głosów, a Karol Nawrocki 40,6 procent.

Jeśli chodzi o miasta liczące między 201 a 500 tysięcy mieszkańców, to tam na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 66,2 procent wyborców, a na Karola Nawrockiego 33,8 procent.

Według sondażu exit poll Rafał Trzaskowski wygrał też w największych miastach, powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Tam oddano na niego 67,8 procent głosów, a na Karola Nawrockiego 32,2 procent.

Błąd oszacowania w badaniu exit poll to +/- 2 punkty procentowe.

Natomiast według sondażu late poll dla TVN24, Polsat News i TVP wśród wyborców na wsiach triumfował Karol Nawrocki - otrzymał tam aż 63,9 procent głosów. Poparcie dla Rafała Trzaskowskiego na wsiach wyniosło 36,1 procent.

W miastach wygrał kandydat KO. W tych poniżej 50 tysięcy mieszkańców na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 51,6 procent wyborców, a na Karola Nawrockiego 48,4 procent.

W miastach liczących od 51 do 200 tysięcy mieszkańców Rafał Trzaskowski zdobył 57,4 procent głosów, a Karol Nawrocki 42,6 procent.

Jeśli chodzi o miasta liczące między 201 a 500 tysięcy mieszkańców, to tam na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 65,6 procent wyborców, a na Karola Nawrockiego 34,4 procent.

Rafał Trzaskowski wygrał też w największych miastach, powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Tam oddano na niego 67,1 procent głosów, a na Karola Nawrockiego 32,9 procent.

Late poll to badanie pozwalające na otrzymanie prognozowanych wyników wyborów na podstawie danych uzyskanych z wybranych lokali wyborczych po ich zamknięciu. Błąd oszacowania wyniku kandydata w badaniu late poll to +/- 1 punkt procentowy. W nocy oczekujemy na kolejny late poll.

Dowiedz się więcej: Twoje interaktywne centrum wyborcze. Pokazujemy kto i jak głosował

Dzięki komu wsie zdobył Nawrocki, a miasta Trzaskowski

Porównując to z wynikami pierwszej tury wyborów z 18 maja, widać podobne trendy. Dwa tygodnie temu zwycięzcą w miastach był kandydat KO Rafał Trzaskowski, który uzyskał tam 37,15 procent głosów. Natomiast na wsiach największym poparciem - 37,19 procent - cieszył się kandydat PiS Karol Nawrocki. Teraz jednak podział jest o wiele głębszy.

Biorąc pod uwagę wyniki exit poll, Karol Nawrocki niemal podwoił swój wynik na wsiach sprzed dwóch tygodni. W dużej mierze zawdzięcza to zapewne przejęciu wyborców skrajnej prawicy, ponieważ w pierwszej turze wyborów na wsiach Sławomir Mentzen otrzymał 17,4 procent głosów, a Grzegorz Braun 7,7 procent.

Rafał Trzaskowski najwięcej w porównaniu z pierwszą turą zyskał w największych miastach, tych powyżej 500 tysięcy mieszkańców - otrzymał tam teraz 27 punktów procentowych głosów więcej niż dwa tygodnie temu (67,8 procent w stosunku do 40,7 procent). Może to być efektem przyciągnięcia do siebie dużej liczby wyborców Adriana Zandberga z pierwszej tury, bo wtedy kandydat partii Razem dostał w największych miastach 10 procent głosów.

Jak głosowały największe miasta? Oficjalne wyniki PKW po pierwszej turze wyborów prezydenckich Źródło: TVN24

Kandydatowi PO udało się zmobilizować wyborców miast

Jeśli chodzi o ilość głosów w zależności od miejsca zamieszkania wyborców, to wyniki w drugiej turze w tym roku są niemal takie same jak w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2020 roku. Przypomnijmy, że wówczas starli się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Wtedy również kandydat PiS zwyciężył na wsiach, otrzymując tam 63,8 procent głosów, podczas gdy Trzaskowski miał na wsiach 36,2 procent.

Z kolei w największych miastach, tych powyżej 500 tysięcy mieszkańców, zwycięzcą pięć lat temu był kandydat KO, na którego zagłosowało 65,8 procent wyborców - czyli w tym roku wynik miał lepszy. I dużo lepszy niż miał w największych miastach Bronisław Komorowski w 2015 roku. - Widać, że Trzaskowskiemu udało się zmobilizować elektorat w miastach, niezależnie od wielkości - komentuje dr Michał Kotnarowski, socjolog i politolog z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

W 2015 roku, gdy Andrzej Duda z PiS walczył w drugiej turze z Bronisławem Komorowskim z KO, kandydat PiS wygrał wtedy na wsiach z wynikiem 63,1 procent głosów, a kandydat PO w największych miastach z wynikiem 58,1 procent wyborców.