Wyniki exit poll drugiej tury wyborów prezydenckich Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej: Kwiatkowski: nie dajcie się wkręcić Kaczyńskiemu. Trwa wieczór wyborczy TVN24 WYDANIE SPECJALNE

Jak wynika z sondażu exit poll - przeprowadzonego przez Ipsos dla TVN24, Polsat News i TVP - w drugiej turze wyborów zagłosowało 72,8 procent uprawnionych. Jeśli oficjalny wynik, potwierdzony przez Państwową Komisję Wyborczą, będzie zbliżony do tego z badania, będzie to oznaczało pobicie rekordu frekwencji wszystkich wyborów prezydenckich w III RP.

Frekwencja była według Ipsos wyższa wśród kobiet i wyniosła 75,1 procent. Wśród mężczyzn wyniosła z kolei 70,2 procent.

W pierwszym głosowaniu, 18 maja, głosowało 67,31 procent uprawnionych. Była to najwyższa w historii III RP frekwencja, jeśli chodzi o pierwsze tury wyborów prezydenckich. Frekwencja w drugiej turze wzrosła zatem - według sondażu exit poll - o 5,49 punktu procentowego.

Oba te wyniki są niższe od frekwencji w wyborach parlamentarnych z 2023 roku, kiedy głosowało 74,38 procent uprawnionych.

TWOJE INTERAKTYWNE CENTRUM WYBORCZE. POKAZUJEMY KTO I JAK GŁOSOWAŁ >>>

Państwowa Komisja Wyborcza informowała wcześniej w niedzielę, że do godziny 12 głosy do urn oddało 24,83 procent uprawnionych. Do godziny 17 wartość ta wzrosła do 54,91 procent. Uprawnionych do głosowania w tegorocznych wyborach było blisko 29 milionów Polaków.

Błąd oszacowania w badaniu exit poll to +/- 2 punkty procentowe. Późnym wieczorem oczekujemy wyników late poll.

Seniorzy najmniej zmobilizowani

Z badania przeprowadzonego przez Ipsos wynika, że najwięcej głosujących to osoby w wieku 50-59 lat (79,7 procent), a na drugim miejscu znaleźli się najmłodsi wyborcy, czyli ci w wieku 18-29 lat (76 procent). Trzecie miejsce należy do osób z przedziału wiekowego 40-49 lat (75,3 procent).

Na następnym miejscu według Ipsos znalazły się osoby w wieku 30-39 lat (72,5 procent frekwencji). Najmniej licznie głosowali seniorzy. W drugim głosowaniu tegorocznych wyborów prezydenckich wzięło udział 66,6 procent uprawnionych osób w wieku 60 lat i więcej.

Dowiedz się więcej: Seniorzy podzieleni w sprawie przyszłego prezydenta. Tak głosowali

Mieszkańcy dużych miast głosowali najchętniej

Według badania Ipsos najwyższa frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich w tym roku została odnotowana w miastach. Wśród mieszkańców miejscowości powyżej 500 tysięcy mieszkańców frekwencja wyniosła 81,7 procent. Nieco mniejsze ośrodki (201-500 tysięcy mieszkańców) zanotowały 79 procent frekwencji, a miasta zamieszkane przez od 51 do 200 tysięcy osób - 73,7 procent.

Im mniejsze miejscowości, tym niższa frekwencja - według badania Ipsos wśród mieszkańców miast o populacji 51-200 tysięcy zagłosowało 71 procent uprawnionych. Najniższa frekwencja jest na wsiach - według sondażu wyniosła 69,9 procent.

Frekwencja w województwach

Najwyższą frekwencję w drugiej turze wyborów prezydenckich odnotowano w województwie mazowieckim. Jak wynika z badania Ipsos, w wyborach wzięło tam udział 77,6 procent uprawnionych. Na drugim miejscu uplasowało się województwo małopolskie z frekwencją na poziomie 75 procent. Podium zamyka województwo pomorskie, gdzie głosowało 74,6 procent uprawnionych.

Najmniej zmobilizowani w tych wyborach byli - według sondażu exit poll - mieszkańcy województw: opolskiego (63,2 procent frekwencji), lubuskiego (68 procent), warmińsko-mazurskiego (68,5 procent) i kujawsko-pomorskiego (69,2 procent).

Jak głosowano w pozostałych województwach? Według sondażu frekwencja w województwie łódzkim wyniosła 74,3 procent, w wielkopolskim - 73,2 procent, w dolnośląskim - 73,1 procent, w zachodniopomorskim - 72,5 procent, w śląskim - 72,1 procent., w lubelskim - 71,2 procent, w podkarpackim - 70,9 procent, w świętokrzyskim - 70,9 procent, w podlaskim - 69,8 procent.

Frekwencja. Najważniejsze różnice względem 2020 roku

W sondażu widać bardzo wyraźną zmianę względem poprzednich wyborów prezydenckich, jeśli chodzi o udział kobiet w głosowaniu. Według badania Ipsos (PKW nie dysponuje takimi danymi), w wyborach w 2020 roku wzięło udział więcej mężczyzn (71,1 procent) niż kobiet (64,4 procent). To oznacza, że w tym roku w drugiej turze - według sondażu exit poll - wzięło udział o 10,7 punktu procentowego więcej kobiet (75,1 procent) niż poprzednio oraz o 0,9 punktu procentowego mniej mężczyzn (70,2 procent).

Istotną zmianę widać także pod względem udziału najmłodszych wyborców w głosowaniu. Wśród osób w przedziale wiekowym 18-29 w tegorocznym głosowaniu frekwencja wyniosła o 8,8 punktu procentowego więcej niż przed pięcioma laty. To najwyższy przyrost ze wszystkich grup wiekowych.

W przypadku najstarszych wyborców frekwencja zwiększyła się o 4,7 punktu procentowego. Niewielkie wzrosty odnotowały też pozostałe grupy wiekowe - u osób w wieku 50-59 to dodatkowe 4,4 punktu procentowego, 40-49 - 0,7 punktu procentowego, a 30-39 - 6,3 punktu procentowego.

Frekwencja zwiększyła się w tym roku w każdej z badanych kategorii miejscowości, od wsi po największe ośrodki miejskie. Największa zmiana nastąpiła w miastach o populacji od 201 do 500 tysięcy mieszkańców. W 2020 roku wynosiła ona 67,9 procent, podczas gdy obecnie to - według Ipsos - 79 procent. Przyrost wynosi więc 11,1 punktu procentowego.

Nic nas tak nie przyciągnęło do urn jak starcie Wałęsy z Kwaśniewskim

Dotychczasowy rekord frekwencji w wyborach prezydenckich w III RP - czyli po 1989 roku - padł w drugiej turze wyborów w 1995 roku, gdy starli się ze sobą urzędujący prezydent Lech Wałęsa z Aleksandrem Kwaśniewskim. Głos oddało wówczas 68,23 procent osób uprawnionych.

W 2000 roku frekwencja spadła - zagłosowało wtedy 61,12 procent wyborców. Były to jedyne, jak dotychczas, wybory prezydenckie, które rozstrzygnięte zostały bez drugiej tury. Prezydentem pozostał Aleksander Kwaśniewski.

Frekwencja w wyborach prezydenckich w II turze w latach 1990-2020

Jeszcze mniej Polaków wybierało prezydenta w kolejnych wyborach. W 2005 roku w pierwszej turze zagłosowała mniej niż połowa uprawionych - 49,74 procent. W drugiej turze, w której Lech Kaczyński pokonał Donalda Tuska, niewiele więcej - 50,99 procent.

Pięć lat później, gdy po katastrofie smoleńskiej wybory prezydenckie zostały przyspieszone, frekwencja wyniosła odpowiednio w kolejnych turach 54,94 procent i 55,31 procent. Prezydentem został Bronisław Komorowski.

W 2015 roku w wyborach prezydenckich w pierwszej turze frekwencja była najniższa w historii (48,96 procent). W drugiej turze zagłosowało już więcej uprawnionych - 55,34 procent. Urzędującego prezydenta Komorowskiego pokonał wtedy Andrzej Duda.

Rok 2020 to znowu duży wzrost frekwencji w wyborach prezydenckich. Była bliska tej rekordowej z 1995 roku. W pierwszej turze do urn poszło wtedy 64,51 procent uprawnionych, ale w drugiej aż 68,18 procent. Walczący o reelekcję Andrzej Duda wyprzedził wówczas Rafała Trzaskowskiego.