Najpierw w niedzielę o godzinie 21 poznaliśmy wyniki exit poll. Wskazywały, że Rafał Trzaskowski wygrał II turę, uzyskując 50,3 procent głosów, a Karol Nawrocki zdobył 49,7 procent głosów.

Badanie late poll opublikowane o godz. 23. pokazało, że to kandydat Prawa i Sprawiedliwości prowadzi w wyścigu po prezydenturę. Zdobył 50,7 procent głosów wobec 49,3 procent kandydata Koalicji Obywatelskiej.

Zarówno exit poll jak i late poll to wyniki sondażowe. Błąd oszacowania wyniku kandydata w badaniu exit poll to +/- 2 punkty procentowe. W przypadku late poll to +/- 1 punkt procentowy.

Głosy oddane przez obywatelki i obywateli liczą członkowie komisji wyborczych w całym kraju. Spływają one od niedzielnego wieczora do Państwowej Komisji Wyborczej, a ta aktualizuje je na swojej stronie internetowej.

W tym miejscu prezentujemy aktualne, cząstkowe dane przekazywane przez PKW.