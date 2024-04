Wybory do sejmików. Są wyniki z pierwszego województwa 

Były prezes TK Jerzy Stępień uważa, że przepisy o ciszy wyborczej przy dzisiejszym stanie mediów społecznościowych to "fikcja i relikt minionej epoki". Powinniśmy zrezygnować z ciszy wyborczej, bo Polak zawsze znajdzie jakiś sposób na obejście tych norm - powiedział w Studiu PAP.



- Moim zdaniem jest to wręcz łamanie prawa, bo w gruncie rzeczy rozstrzygające są tu intencje i wszyscy wiedzą, o co chodzi. Więc cel jest jasny, bardzo wyraźny: chodzi o to, by przez tę manipulację pokazać aktualny stan poparcia, czy nawet wyniki wyborów w danym momencie. To wyraźne łamanie, nie tylko obchodzenie prawa wyborczego - ocenił Stępień.