Światowe media o wyborach. "Jeśli wynik się utrzyma, będzie to oszałamiająca porażka PiS"

Sondażowe wyniki exit poll niedzielnych wyborów parlamentarnych wskazują, że demokratyczna opozycja ma szansę na przejęcie władzy w Polsce. Przeprowadzająca badanie pracownia Ipsos obliczyła możliwy rozkład mandatów w Sejmie, zgodnie z którym Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica mogą liczyć na 248 mandatów, a Prawo i Sprawiedliwość na 200. Pozostałe 12 może przypaść Konfederacji. Zagraniczne media niemal natychmiast po zakończeniu ciszy wyborczej odnotowały to, co dzieje się w Polsce.

Wybory 2023. Światowe media o wyborach w Polsce

"Populistyczna partia rządząca w Polsce może utracić większość parlamentarną, pomimo zdobycia największej liczby głosów" - zauważa amerykański CNN. Stacja podkreśliła, że dążące do swojej trzeciej kadencji Prawo i Sprawiedliwość musiało stanąć do "zaciętego wyścigu" ze zjednoczonymi partiami opozycyjnymi. Wskazano też, że wynik głosowania może mieć znaczne konsekwencje dla przyszłości kraju, równowagi sił w Unii Europejskiej i przyszłości związanej z wojną w Ukrainie. Podkreśla jednak, że choć zarówno Tusk, jak i Jarosław Kaczyński, próbowali w niedzielny wieczór ogłosić zwycięstwo, "w rzeczywistości jednak mogą minąć dni negocjacji, zanim będzie jasny skład nowego rządu". W tym kontekście wymienia też znaczący wynik Trzeciej Drogi.

"Prawicowo-populistyczne Prawo i Sprawiedliwość jest na dobrej drodze do zdobycia większości mandatów w wyborach parlamentarnych, jak sugerują wyniki exit poll, ale może mieć problem z zapewnieniem sobie trzeciej kadencji" - pisze z kolei brytyjskie BBC. Publiczny nadawca zauważa, że choć PiS może zdobyć 200 miejsc w Sejmie, to brakuje mu nieco do 230 mandatów potrzebnych do osiągnięcia większości, a Konfederacja nie osiągnęła tak dobrego wyniku, by rządzący mogli na niej polegać w przypadku formowania ewentualnej koalicji.