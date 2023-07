Ważne dni dla kandydatów. Kiedy sprawdzić wyniki rekrutacji do liceów i techników?

W sześciu województwach wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 zostały już opublikowane. We wtorek przedstawią je szkoły z kolejnych pięciu województw. Do piątku swój los poznają ósmoklasiści z całego kraju. Co powinni teraz zrobić zakwalifikowani i niezakwalifikowani kandydaci?

Jako pierwsi wyniki tegorocznej rekrutacji poznali uczniowie z województw łódzkiego i warmińsko-mazurskiego. Tamtejsze szkoły zobowiązane były do przedstawienia ich w piątek 14 lipca. Po weekendzie, w poniedziałek 17 lipca, listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów opublikować musiały szkoły ponadpodstawowe w województwach: lubuskim, opolskim, podkarpackim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Następnego dnia, czyli we wtorek 18 lipca, wyniki rekrutacji poznają uczniowie z pięciu kolejnych województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, podlaskiego i śląskiego. W środę 19 lipca znane będą wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w woj. małopolskim i pomorskim. W czwartek 20 lipca listy opublikują szkoły z woj. świętokrzyskiego. Jako ostatni - w piątek 21 lipca - ze swoimi wynikami zapoznają się uczniowie z województwa mazowieckiego.

Szczegółowy harmonogram, wraz z godzinami, do których szkoły w poszczególnych województwach muszą opublikować listy, można znaleźć na stronach odpowiednich kuratoriów.

Rekrutacja do szkół średnich. Co dalej?

Zakwalifikowani kandydaci, w zależności od województwa, mają wyznaczony termin, do którego muszą potwierdzić wolę przyjęcia do tej właśnie placówki. Należy złożyć w sekretariacie szkoły, do której zostali przyjęci wymagane dokumenty: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (uwaga, poszczególne szkoły mogą też wymagać innych dokumentów). W Warszawie ten termin to 26 lipca do godz. 15. Uczniowie przyjęci do szkół zawodowych i techników powinni dostarczyć również zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W dniu ogłoszenia wyników rusza także rekrutacja uzupełniająca - terminy mogą się różnić w zależności do województwa. Przykładowo: w Warszawie wnioski można składać od 31 lipca do 2 sierpnia do godz. 15:00. Kandydaci składają je bezpośrednio, w wybranej przez siebie szkole dysponującej wolnymi miejscami lub elektronicznie (określa to sama szkoła).

Możliwe jest też odwołanie od decyzji dyrektora o nieprzyjęciu do szkoły. Wniosek należy złożyć w ciągu trzech dni od momentu ogłoszenia wyników. Podanie musi zostać rozpatrzone w trakcie następnych trzech dni.

Egzamin ósmoklasisty 2023

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty przeprowadzono w dniach 23-25 maja. Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, przystąpiło do niego ok. 510 400 spośród ok. 520 600 uczniów ósmych klas szkoły podstawowej (ok. 98 proc.), w tym ok. 13 800 obywateli Ukrainy. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali go 12, 13 i 14 czerwca. Wyniki zostały opublikowane 3 lipca.

Autor:kgo//am

Źródło: Wojewódzkie kuratoria oświaty, tvn24.pl